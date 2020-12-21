Esnafın Pazartesi tepkisi: “Koronayı unutuyoruz” “Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı”

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah saatlerinde sona ermesiyle Tekirdağ sokaklarında yoğun kalabalıklar oluştu. Tekirdağ’da bir esnaf duruma tepki göstererek, Pazartesi günleri aşırı yığılmaların oluştuğunu ifade etti.

Ülke genelinde korona virüsü durdurabilmek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Tekirdağ sokaklarında erken saatlerde hareketlilik başladı. İlerleyen saatlerde sokaklarda yoğun kalabalıklar oluşurken, yer yer sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Tekirdağlı bir esnaf Pazartesi günleri korona virüsün unutulduğunu ifade ederek, “Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı. Burada dükkan işletiyoruz. Millet birbirini çiğniyor” dedi.



“Koronayı unutuyoruz”

Tekirdağlı esnaf Gürkan Demir yaptığı açıklamada, “Cumartesi, Pazar sokağa çıkma kısıtlaması oluyor. Çok güzel hakikaten insan hissediyor yani koronanın tenhalaştığını. Ama Pazartesi günü de olduğundan daha fazla insan oluyor. Buna da bir şekil bir önlem bulmak lazım. Yani Pazartesi gününe bu kadar yığılma normal mi? İnsanlar da hafta sonu evde koca gün sıkılıyorlar tabi. Oraya buraya yatıp kalkıyor. ‘Onu yapayım. Bunu yapayım’ evin içerisinde ne kadar yapabilirsin bir şey yapamazsın. Pazartesi olunca herkes ‘Hurra’ dışarı. Burada dükkan işletiyoruz. Millet birbirini çiğniyor. Koronayı unutuyoruz. Pazartesi günleri de bir çözüm bulmaları lazım. Yoksa öyle 3 gün ile 3 gün ile olmayacak. Böyle giderse ömür billah bu korona bitmez” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.