ÇOSB'dan ülke ekonomisine 21 milyar dolarlık ciro sağlanıyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 2020 yılını değerlendirdi. Sözdinler, "Ülke ekonomisine 21 milyar dolarlık ciro sağlıyoruz" dedi.

Trakya’da sanayileşmenin ilk ayağı olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin (ÇOSB) aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük, düzenli Organize Sanayi Bölgelerinin başında geldiğini kaydeden Sözdinler, “Kendisiyle birlikte çevresinin de büyümesine katkı sağlayan ÇOSB, bugün geldiği noktada yenilikçi, örnek ve öncü olmaya devam etmektedir” diye konuştu.



"21 milyar dolarlık ciro sağlıyoruz"

ÇOSB’nin bölgenin en gelişmiş organize sanayi bölgesi olduğunu ve ülke ekonomisine önemli katkıları olduğunu söyleyen Sözdinler, "Batıda 19. yüzyılda kentten uydu bölgelerine kayan sanayinin bu süreci, ülkemizde 1970’li yıllara dayanır. ÇOSB de bu yönelmeden yola çıkılarak bir sanayi üssü olmuştur. Bugün, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak; ülkemizin tekstilden gıdaya, ilaçtan elektroniğe, kimyadan plastiğe 270 önemli reel sektör üreticisinin bulunduğu bin 273 hektarlık alanımızda, 77 bin kişiye istihdam sağlıyor ve ülke ekonomisine 21 milyar dolarlık ciro sağlıyoruz. Bölgemizdeki 270 fabrikada, yıllık toplam 1.563 milyar kwh elektrik, 223 milyon sm3 doğalgaz tüketimi yapılmakta olup, yukarıda bahsedildiği gibi ekonomiye 21 milyar dolar yıllık ciro ve 3,6 milyar dolar da ihracat katkısı sağlanmaktadır. Bölgemiz işletmelerine ihtiyaç duydukları kapsamlı ve sürdürülebilir teknik altyapı hizmetlerini 7/24 sağlama gayreti içerisindeyiz. Ancak hızla ilerleyen trende paralel olarak, bu hizmetler dışında firmalarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri, nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek ve ulusaluluslararası platformda rekabetçiliklerini geliştirebilmeleri yönündeki ihtiyaçlarını da dikkate alarak, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi, kreş ve gündüz bakımevimizi, istihdam büromuzu, ticaret bloklarımızı ve konferans salonumuzu hizmete açtık" dedi.



"Tercih edilme sebeplerindendir’’

Yenilikçiliğin ihtiyaç değil zorunluluk haline geldiğini kaydeden Sözdinler, “Bu anlamda 2011 yılında projelendirilen ve 2015 yılında uygulamaya alınan fiber optik altyapı ile verilerin toplandığı ve katılımcılarımıza anlık enerji tüketim verilerini sunan SCADA sistemimiz, ülkemizin en önemli ve örnek çalışmalarından birisidir. Sistemden elde edilen verileri kullanıcılarımızın daha fonksiyonel yorumlayabilmeleri ve kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürülebilmesi amacıyla, Bigdata ve yapay zeka bağlamında gelişmiş ve örnek bir proje için kolları sıvamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde takibi zorunluluk haline gelecek olan, ÇOSB Bölge Müdürlüğü olarak 2016 yılından bu yana ölçümünü yaptığımız karbon ayak izi ölçümlerimize devam ettiğimizi ve katılımcılarımıza da kendi kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını yapabilecekleri bir sistem kurulumu konusunda da, proje geliştirme aşamasında olduğumuzu belirtmek isterim. Ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri olan bölgemizde gönüllü çalışanlarımızdan oluşturduğumuz 'Dijital Dönüşüm Atölyesi'nde yaptığımız beyin fırtınaları ile gerek kurumsal anlamda Bölge Müdürlüğümüzün, gerekse firmalarımızın gelişime katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Sonuç olarak; katılımcılarımıza sağladığımız hizmetler kapsamında, yeni yatırımcı ve girişimciler açısından tercih edilen bir Organize Sanayi Bölgesi haline geldiğimizi ve hali hazırda alan bazında doluluk oranımızın yüzde 96 olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Diğer taraftan coğrafi olarak İstanbul’a ve Avrupa’ya olan yakınlığı, yine bu nedenlerle nitelikli işgücüne kolay erişim sağlanması, hava, deniz, demiryolu ve karayolu açısından ulaşımın kolay olması da yatırımcılar açısından tercih edilme sebeplerindendir” ifadelerini kullandı.



"Ortaya koydukları tavır bizleri gururlandırdı"

COVID19 pandemisinin etkisini göstermeye başladığı günden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Sözdinler, “2020 yılının başında tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs maalesef bölgemizi de olumsuz yönde etkiledi. Mart ayı sonlarında 270 mevcut fabrikamızın birçoğu üretimine ara vermek zorunda kalmış, enerji tüketimlerimizde yüzde 34’lük bir düşüş yaşanmıştı. Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 50’ye kadar enerji tüketimlerimiz düşmüştü. Haziran ayından, itibaren tekrar artmaya başlayan enerji tüketimlerimiz, Temmuz ayı başlarında tamamen Mart ayı öncesi yani korona virüs öncesi rakamlarımıza tekrar yükseldi ve rutin üretime bağlı, enerji tüketimlerimiz de normale döndü. Firmalarımızın üretim kapasitesi yüzde 98 civarlarında devam etmektedir. Bu oranı elektrik ve doğalgaz tüketim oranlarına baktığımızda görmekteyiz. Bu zorlu süreçleri kamu kurum ve kuruluşlarımızın, OSB olarak bizim ve katılımcı firmalarımızın aldığı tedbirlerle başarıyla yönettik. Bu süreçlerde bölge firmalarımızın korona virüsle mücadelede ortaya koydukları tavır ise bizi gururlandırdı. Birçok defa dile getirdiğimiz üzere, pandemi başlangıcında tüm ülkenin takip ettiği solunum cihazı bölgemizde üretildi. İlaç sektörü başta olmak üzere, pek çok firmamız, pandemi ile ilgili ihtiyaçları görüp hızlı bir adaptasyon sağlayarak destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Aynı şekilde yine bölgemiz firmalarımızdan biri aşı konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Pandemi her ne kadar öncelikleri değiştirse de biz sanayiciler olarak elbette ki önceliğimiz üretim ve istihdam düzleminde ekonomi ve finans kaynaklı olgulara odaklanmaktır. Bu gerçekten hareketle küresel salgın altında sağlığımız ve güvenliğimizden feragat etmeden yaşamı sürdürmeyi, istihdamın sürekliliğini, üretimi, ihracatı ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmeliyiz” diye konuştu.



"Kapaklı’ya 100 yataklı modern hastane yapıyoruz"

ÇOSB’nin bölgeye yaptığı yatırımlardan da söz eden Sözdinler, “Bizim rutin olarak verdiğimiz hizmetlerin yanında, bulunduğumuz bölgenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarında da katkılar sunuyoruz. Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Projesi kapsamında Özel ÇOSB MTAL bünyesinde oluşturulan laboratuvar ve eğitim planları ile hem öğrencilerimize hem de sanayicilerimize Endüstri 4.0 bileşenlerinin üretimdeki uygulamalarının tanıtılması hedeflenmektedir. Aynı proje bünyesinde 100 sanayi kuruluşumuzun dijitalleşme olgunluk seviyesinin ortaya çıkartılmasını sağlayacağız. Diğer taraftan Bölgemizin idari olarak bağlı olduğu ve Bölgemiz çalışanlarının yoğun olarak ikamet ettiği iki ilçeden biri olan Kapaklı’da 100 yataklı modern bir hastane yapıyoruz. Kısa sürede bitirip teslim etmeyi planlıyoruz. Çok önem verdiğimiz bir başka projemizin de hayata geçmesi için gün sayıyoruz. ÇOSB Zihinsel Engelliler Korumalı Atölye ve Yaşam Merkezi (ZEKA) dediğimiz bu projemiz zihinsel engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu projenin inşaatına Covid19 sürecinde dahi ara vermedik ve çalışmaya devam ettik. Burada bulunan 12 adet atölyenin her biri bir fabrikaya bağlı olacak, atölyede çalışacak hafif zihinsel engelli çocuklarımız el becerileri ile güzel şeyler üretip, hem maddi gelir elde edecek hem de sosyalleşecekler” açıklamasında bulundu.



"Baraj projemiz var"

Uzun süredir üzerinde çalışma yaptıkları bir baraj projelerinin olduğunu kaydeden Sözdinler, “Barajımızı hayata geçirirsek hem su temini konusunda rahatlayacak hem de, Türkiye’de baraj olan ilk OSB olacağız. Ayrıca veri iletişimi konusunda Data Center projesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu proje tamamlandığında katılımcılarımıza internet, kablolu telefon, sunucu kiralama ve barındırma gibi konularda ciddi hizmetler sağlayacağız. ÇOSB olarak bir Meslek Yüksek Okulu veya Enstitü kurmak konusunda da çalışıyoruz. Yine Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olma konusundaki süreçlerimizi, almaya hak kazandığımız AB hibe desteği ile birlikte başlatmış bulunuyoruz. ArGe ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek, rekabetçi ürünlerin üretilebilmesi için sanayicilerin bakış açısını geliştirecek, akademik bilgiye ulaşabilecekleri, proje yapma kapasitesini geliştirebilecek, yenilik merkezi ve benzeri projeleri geliştiriyoruz. Yakın yerleşim alanlarında yaşayanlara, bölgemiz firmalarında çalışanlara ve çocuklarına yönelik sosyalkültürel gelişmelerini destekleyici sosyal ve kültür çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Pandemi sürecinde bu etkinliklerimize ara vermek zorunda kalsak da, pandemiden sonra aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.



"25 ARGE merkezi var"

Sözdinler, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Ülkemizin gelişmesi açısından her geçen gün daha önemli olan ArGe ve İnovasyon, Tasarım merkezlerinin bölgemizde de çok sayıda bulunduğunu belirtmek isterim. Muhtelif zamanlarda da ifade ettiğimiz üzere, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak ekonomik büyüme ve kalkınma performansımızı etkileyen en önemli faktörün ArGe ve yenilik olduğunu biliyoruz. ÇOSB yönetimi olarak, gerek yeni ArGe Merkezlerimiz ve Tasarım Merkezlerimizin kurulması ve gerekse Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dönüşümü desteklediğimizi buradan bir kez daha belirtmek isterim. Herkesin bildiği gibi, bölgemiz, aynı zamanda önemli bir ArGe ve İnovasyon merkezidir. Bölgemizde 1300’ü aşkın ArGe çalışanı, ÇOSB’deki firmalarımızda çok sayıda patent ve faydalı buluşa imza atmıştır. Kısacası gerçek inovasyon için yeterli insan kaynağı ÇOSB katılımcılarımızda mevcuttur. Ancak dünyadaki gelişmelere paralel olarak, bu nitelikli personelin sayılarının ve kapasitelerinin de arttırılması gerektiğini biliyoruz. Bu yaklaşımla şirketlerimizin her zaman önde olacağına inanıyoruz. Tekirdağ’da kurulu toplam 50 ArGe merkezinin 25’i, 16 toplam tasarım merkezinin 5 tanesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndedir. Bölgemizdeki işletmelerin son yıllarda ArGe veya tasarım merkezi kurma yönündeki eğilimlerine bakarak 2021 yılında bu sayının artacağını tahmin ediyoruz."



"Pandemi sanayicilerimizi etkiledi"

Pandeminin sanayicileri etkilediğini sözlerine ekleyen Sözdinler, “Ülkemizde tüm sektörlerdeki firmalarımızın doğru ve gerçek kapasitesini ortaya koyacak şekilde envanter çalışmaları yapılarak, girişimcilere de fırsatlar tanıyacak, ortak çalışma modellerinin oluşturulması gerektiği inanıyoruz. Son dönemde uygulamaya alınan ilçe bazlı teşvik uygulamasının yerinde bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin teşvik edilmesi noktasında, somut projeler üretilmesine daha fazla destek verilmesi gerekmektedir. Bölgemizin sorunları aslında ülkemiz sanayisinin sorunlarından farklı değil. Özellikle son dönemde, Covid19 pandemisi tüm dünya ve ülkemiz gibi Bölgemizi de etkilemiştir. Başından itibaren daralan pazar, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, alınan tedbirlerle ilgili kısıtlamalar ve finansal kaynaklara erişimin zorluğu sanayicilerimizi de etkilemektedir. Her şeye rağmen, Çerkezköy OSB içindeki tüm katılımcılarımız daha çok üretmek için canla başla çalışıyorlar. 2021 yılının, başta pandemi olmak üzere, ülkemizin tüm sorunlarını bitirecek güzel bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.

