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Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 60 oranında düştü

DHA

Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 60 oranında düştü


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)KORONAVİRÜS vaka sayılarının arttığı iller arasında gösterilen Tekirdağ'da, alınan önlemlerle vaka sayılarında yüzde 60 düşüş yaşandı. Sağlık Bakanlığı'ndan büyük destek aldıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Birlik içerisinde bir seferberlik ruhu içerisinde çalışıyoruz. Tekirdağ halkına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliğinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği iller arasında bulunan Tekirdağ'da, alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayılarında düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'da vaka sayılarında yüzde 60 düşüş yaşandığını, yatak doluluk oranının yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 59 olduğunu açıkladı. Kentte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında gösterilen koronavirüs yoğunluk haritasındaki kırmızı renk ise yeşile dönmeye başladı.
'SEFERBERLİK RUHUNU SAHAYA YANSITIYORUZ'
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, ildeki vaka sayılarının düşmesinin başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, valilik, tüm sağlık çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının bir ekip halinde çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Kalkan, "Sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda, temizlik işlerini yapandan hasta taşıyanımıza, 112 hizmetlerini yürütenimizden sağlık idarecilerimize, tedaviyi organize eden hekimlerimizden, yoğun bakımlarda saatlerce çalışan hemşire arkadaşlarımıza, laboratuvar, röntgen teknisyenlerimize ve bütün ekibimize verdikleri bu seferberlik ruhu anlayışı için çok teşekkür ediyorum. Bu başarı her şeyden önce sağlık çalışanlarımızın bu azimli, dirayetli, inançlı tutumlarından. Sayın Sağlık Bakanımız bizi neredeyse her hafta arıyorlar ve çalışmamızın düzeneğini bizlere hatırlatıyorlar. Oradan aldığımız ruhla bunu sahaya yansıtıyoruz. Birlik içerisinde bir seferberlik ruhu içerisinde çalışıyoruz. Halkımıza gösterdikleri duyarlılık ve iş birliğinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.
'BU KÜLTÜRÜ KAZANDIK VE UYGULUYORUZ'
Rehavete kapılmadan mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Çünkü bir kültür olarak gittikçe biz bu pandemi sürecinde nasıl bir rol almamız gerektiğini, neleri yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Gerçekten de bu bir kültür. Kazanılması gereken, uygulanması gereken bir kültür. Bunu ediniyoruz ve uyguluyoruz. Bunu yaptığımız sürece bu başarı sürecektir. Şunu da gene hep hatırlatmak istiyorum; hastalıkların başlangıç aşamasında teşhisleri zor, tedavisi kolaydır. İlerledikten sonra herkes tarafından tanınır bir duruma gelir, yani teşhisi çok kolaylaşır ama tedavisi çok zorlaşır. Bu anlamda da koruyucu sağlık dediğimiz, koruyucu hekimlik dediğimiz, hastalanmadan önceki hali korumamız anlamında hep birlikte halkımızın da bize desteği ile bu mücadelemizi aksatmadan, ara vermeden, rehavete kapılmadan sürdürdüğümüz taktirde başaracağız Allah´ın izniyle" dedi. 
'HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA HAZIRIZ'
Kalkan, yatak doluluk oranlarının yüzde 50'lerin altına düştüğünü belirterek, "Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamalarda da bizim vaka oranlarımız yüzde 60 oranında bir düşüş gösterdi ve yatak doluluk oranlarımız da yüzde 50'lerin altına indi. Bu tabi açılan şehir hastanemiz, eski hastanelerimizin de pandemi koşullarına göre düzenlenmesi ilimiz açısından Allah göstermesin yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.
TEKİRDAĞLILAR MEMNUN
Tekirdağ'da vaka sayılarının düşmesinden memnun olduğunu söyleyen İbrahim Genç, "Keşke herkes maskesini taksa ve kendisini korumasını bilse. Bundan sonra da kurallara aynen uymaya devam etmemiz lazım. Kendimizi boş bırakmamamız gerekiyor" dedi.
Alınan tedbirleri başarılı bulduklarını söyleyen Gizem Şen ise "Herkes maske takıyor. Zaten Tekirdağ'da çok fazla vaka sayısı yoktu önceden de. İstanbul'dan ve başka şehirlerden gelenlerle artış oldu. Tekrar düşüş olması zaten muhtemeldi. Bence yüzde 60 iyi bir düşüş oranı, şu anda da her yer kapalı olduğu için bütün önlemler alınmış durumda. Tedbirler sürmeli bence, yani daha da azalana kadar sürmeli, yüzde 20'lere düşene kadar devam etmeli. Alınan tedbirleri başarılı buluyorum" dedi.
Taksi şoförü Kazım Cingül de "Tedbirlere Tekirdağ halkı gayet güzel uyuyor. Taksi şoförü olduğum için gözlemliyorum. Maske kurallarına ve hijyen kurallarına uyuluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-12-22 13:57:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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