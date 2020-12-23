Tekirdağ’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen kavgada, iki grup silah ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada silahla vurularak yaralanan Murat M. (22), arkadaşlarının yardımı ile hastaneye götürüldü. Polis 1 adet tüfek ve 1 adet tabancaya el koyarken, E.S., Ş.E. ve E.S. adlı 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.