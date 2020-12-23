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Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

DHA

Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Elif Eylül Ş.(15), bugün Kapaklı ilçesindeki evde polis tarafından bulundu. Elif Eylül Ş.´nin bulunmasının ardından 4 kişi de gözaltına alındı.
Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Eylül Ş., 25 Kasım'da iddiaya göre, annesinin kendisini dövdüğü gerekçesiyle evini terk edip, kayıplara karıştı. Ailesi, her yerde arayıp, bulamadığı kızları için emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı kızın günlerce bulunamaması üzerine annesi Hayriye Ş., televizyon kanalındaki programa katılıp, Elif Eylül'ün bulunmasını istedi. Anne Hayriye Ş., kızını dövmediğini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Elif Eylül Ş.'yi bulmak için özel ekip kurdu. Ekip, teknik takip ve cep telefonları kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada, kızın Kapaklı ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. Evde arama yapan polis, kayıp olan Elif Eylül Ş.'yi 28 gün sonra buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Elif Eylül Ş., herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenerek, ailesine teslim edildi.
Polis, ayrıca kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen S.Y.'nin (19) de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2020-12-23 16:30:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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