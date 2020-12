Ak Çözüm Merkezinden yapılandırma desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, Ak Çözüm Merkezi bünyesinde gerçekleştirdiği çok sayıda işleme belediyeye olan borçların yapılandırılması hizmetini de ekledi.

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, birçok resmi kurumlara olan borçların yanı sıra belediyelere olan borçlarda da yapılandırmaya gidilmişti.



Hangi borçlar yapılandırılacak?

Kanun hükümlerine göre, belediyelere olan Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri, katı atık toplama ve taşıma ücretleri, idari para cezaları, teknik altyapı bedelleri, kira bedelleri, ecrimisil bedelleri, işgal harçları ve 6183 sayılı amme alacakları yapılandırılabiliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi de vatandaşların ilgili borçlarını kolayca yapılandırabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü kanalıyla ve internet üzerinden yapılandırma imkânının yanı sıra Ak Çözüm Merkezi üzerinden de bu olanağı sunuyor. Vatandaşlar bizzat gelerek ya da telefonla belediyeye olan borçlarını yapılandırabiliyor. Yapılandırma ile borçların belirli kısımlarında indirim, gecikme faizi silinmesi gibi kolaylıklar sağlanıyor.



Ak Çözüm Merkezi yapılandırmayı da çözüyor

Konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden, Ak Çözüm Merkezinden, www.suleymanpasa.bel.tr resmi internet sitesinden ve Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerinden yararlanabilecekleri belirtildi. Ayrıca yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu, yapılandırılan borçların ödeme işlemlerinin kredi kartı ile internet üzerinden, Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğü ve Ak Çözüm Merkezinden yapılabileceği ifade edildi.



Her türlü talep çözüme kavuşturuluyor

Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi, hâlihazırda her türlü belediyecilik işleminin gerçekleştirilmesinde vatandaşlara doğrudan hizmet verirken, diğer yandan İstihdam Masası ile iş arayan vatandaşlarla personel arayan işletmeleri buluşturuyor. Ayrıca her türlü şikâyet ve talep kayıt altına alarak Ak Çözüm Merkezi tarafından takip edilerek muhataplara bilgilendirmede bulunuluyor. Tüm resmi kurumlarla ilgili başvurularda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapıldığı Ak Çözüm Merkezinde belediye ile ilgili tahsilâtlar da gerçekleştirilebiliyor.

