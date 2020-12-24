Tekirdağ’da “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi

“Tarım ve İnsan” konulu 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı "11. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi" Tekirdağ’da açıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığınca geleneksel olarak düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu 11. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı "11. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Yarışmaya bu yıl 6 kategoride toplam bin 802 katılımcı 7 bin 292 eserle katıldı. 18 eser ödül alırken 120 eser de katalog ve sergileme için seçildi. Sanal fotoğraf sergisi online olarak da www.tarimormaninsan.com adresinden ziyarete açıldı.

Sergi açılışına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu katıldı.

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