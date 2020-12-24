Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü

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Tekirdağ’da seyir halindeyken yanan otomobil itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.



Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bir otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Aracın ön kısmından çıkan dumanı fark eden Mehmet K., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Motor kısmı yanan 34 JE 866 plakalı otomobil, civardakilerin yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

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