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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya’da ilklerin belediyesi Ergene Belediyesi

İHA

Trakya’da ilklerin belediyesi Ergene Belediyesi

Ergene Belediyesinin vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşması için uyguladığı Halk Ekmek Projesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlçede her gün 5 bin ekmek belediye tarafından üretilerek vatandaşlara ucuz olarak sunuluyor.
Henüz çok yeni bir belediye olmasına karşın 2030 yıllık belediyelerin bile yapamadığı projeleri bir bir hayata geçirerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan Ergene Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda ürettiği ekmekleri ilçenin çeşitli mahallelerinde yer alan Halk Ekmek Büfeleri aracılığı ile vatandaşlara ulaştırıyor.

Ergene Belediyesinden vatandaşa ucuz halk ekmek
Pandemi döneminin dahi çalışmaları aksatmadığını aksine ekmek üretimine hız kazandırarak devam ettiklerini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ucuz ekmek tüketimini sağlamak için adeta seferber oldular. Sosyal belediyeciliğin gereği olan halk ekmek projesini ilçemizde başlatmamız ve sürdürmemiz özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin bütçelerin katkı sağlamak adına son derece önemliydi” dedi.

"Yoğun ilgi gören halk ekmek için yeni satış noktaları oluşturulacak"
Yaşanan pandemi dönemi nedeniyle vatandaşların karşı karşıya olduğu sıkıntıları bildiklerini ve maske ve dezenfektan dağıtımı başta olmak üzere her alanda yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Rasim Yüksel, “Ergene’de yaşayan herkesin derdi ile dertleniyor, ihtiyaç duyduğu anlarda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu doğrultuda da Ergene Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ucuz ekmeğe erişmesini sağlamak maksadıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Nüfus yoğunluğunun olduğu mahallelerimizde vatandaşlardan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak yeni satış noktaları da oluşturacağız” diye konuştu.

"Günde ortalama 5 bin ekmek üretiyor"
Ergene’nin Velimeşe mahallesinde bulunan ekmek fırınında üretilen ve ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan halk ekmek satış noktalarından vatandaşlara ulaştırılan halk ekmeğin 6 ayrı noktada satışının yapıldığını ve günlük ortalama 5 bin civarında ekmek üretilerek satıldığını kaydeden Başkan Yüksel, “Bugüne kadar Trakya bölgesinde ilkleri hayata geçiren belediye olduk olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Ergene Belediyesinin halk ekmek satış noktaları aracılığı ile satışa sunduğu ekmeklerden alan vatandaşlar ekmek fiyatından memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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