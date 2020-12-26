Tekirdağ'da yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 1 ton sahte içki ele geçirildi



Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde üç ilçeye yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri; Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Muratlı ilçelerinde sahte içki üretiminin yapıldığı, yılbaşında piyasaya sürüleceği ihbarının alınması üzerine harekete geçti. Üç ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan Jandarma ekipleri, evlerin bodrum katlarında şişelerin ve bidonların içinde toplam 1 ton sahte içki ele geçirdi.Olayla ilgi üç kişi gözaltına alınırken, Jandarma'nın başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2020-12-26 17:13:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.