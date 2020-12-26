(Özel) “Mavi gözlü şehrin” sessizliği havadan görüntülendi İstanbul’dan Avrupa’ya açılan yollar en sakin günlerini geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) “Mavi gözlü şehrin” sessizliği havadan görüntülendi İstanbul’dan Avrupa’ya açılan yollar en sakin günlerini geçiriyor

İHA

(Özel) “Mavi gözlü şehrin” sessizliği havadan görüntülendi İstanbul’dan Avrupa’ya açılan yollar en sakin günlerini geçiriyor

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında deniz ve doğası ile “mavi gözlü şehir” olarak anılan Tekirdağ havadan görüntülendi.
Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra yüzlerce ülkenin başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile şehirler ve yollar en ıssız günlerini yaşıyor. Kısıtlamanın olmadığı günlerde İstanbul’dan Avrupa’ya açılıp yoğun olarak kullanılan karayolları da kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor. Deniz ve doğası ile “mavi gözlü şehir” olarak anılan Tekirdağ’da da sessizlik sürüyor. Drone ile görüntülenen şehrin sembolü durumundaki sahil şeridi en durgun günlerini yaşıyor.
İstanbul’dan Tekirdağ’a açılan karayollarındaki sessizlikte havadan görüntülendi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında, kağıt toplayanlara operasyon
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında, kağıt ...
Tekirdağ'da yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 1 ton sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan ...
Raylar üzerinden karşıya geçerken tren çarpması sonucu öldü
YEREL HABERLER Raylar üzerinden karşıya geçerken tren çarpması ...
'Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerine karşı görünmez oldu'
YEREL HABERLER 'Mutasyona uğrayan virüs savunma hücrelerine karşı ...
Prof. Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak
YEREL HABERLER Prof. Ercan: İstanbul depreminin büyüklüğü 6.4 olacak
Saatlerdir banka önünde unutulan paketi polis fark etti
YEREL HABERLER Saatlerdir banka önünde unutulan paketi polis fark ...
İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine çarptı
YEREL HABERLER İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine ...
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Anne ve oğlu yankesicilikten tutuklandı 20 günlük bebeği evde bırakıp yankesiciliğe çıkmışlar
YEREL HABERLER Anne ve oğlu yankesicilikten tutuklandı 20 günlük ...
Alt geçidin üstünden geçmeye çalışan yaya tırın altında kaldı
YEREL HABERLER Alt geçidin üstünden geçmeye çalışan yaya tırın ...
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
Tekirdağ'da, minibüste 13 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, minibüste 13 kaçak göçmen yakalandı
Barbaros’ta yol çilesi bitti
YEREL HABERLER Barbaros’ta yol çilesi bitti
Otomobille kaçarken 2 polisi yaralayan yankesicilik şüphelisi aile adliyede
YEREL HABERLER Otomobille kaçarken 2 polisi yaralayan yankesicilik ...
Tekirdağ'da şüpheli araçtan 13 göçmen çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şüpheli araçtan 13 göçmen çıktı
Bir saat arayla ikinci kez alev alev yandı
YEREL HABERLER Bir saat arayla ikinci kez alev alev yandı
Kakarken 2 polisi yaralayan 3 yankesici kıskıvrak yakalandı 20 günlük bebeği evde bırakıp yankesiciliğe çıktılar Kaçarken 2 polisi yaraladılar
YEREL HABERLER Kakarken 2 polisi yaralayan 3 yankesici kıskıvrak ...
Trakya’da ilklerin belediyesi Ergene Belediyesi
YEREL HABERLER Trakya’da ilklerin belediyesi Ergene Belediyesi
Ergene Velimeşespor, Erzincan deplasmanında
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor, Erzincan deplasmanında
Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi
YEREL HABERLER Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, ...
Trakya'ya sarı uyarı
YEREL HABERLER Trakya'ya sarı uyarı
Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun izlerine rastlandı
YEREL HABERLER Yol ortasına terk edilen iş makinesinde kurşun ...
Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ...
Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tıra çarpan otomobil paramparça oldu, sürücüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X