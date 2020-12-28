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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazı çalışmaları içme suyu hatlarına zarar veriyor

İHA

Kazı çalışmaları içme suyu hatlarına zarar veriyor

Kazı çalışmaları sebebiyle başka firmalar tarafından patlatılan içme suyu hattı hasarına TESKİ ekipleri yerinde müdahale ederek, vatandaşların su sıkıntı çekmesi önleniyor.
Tekirdağ’da farklı firmalar tarafından yapılan çalışmalar sırasında içme suyu ana hattına verilen hasar sonrası oluşan patlaklara Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ediyor.
TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Şarköy ilçesindeki doğalgaz çalışmaları sırasında içme suyu ana hattına verilen zarar sebebiyle kesilen su sonrasında, anında müdahalede bulunarak özveriyle çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumunu değerlendiren Genel Müdür Dr. İçöz, kısa bir süre içinde çalışmaların bitirilerek suların verileceğini dile getirdi.

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