Tekirdağ'da tek katlı ev yandı



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Gülsen Güler (65) bakkala gittiği sırada evinde yangın çıktı. Mahallede paniğe yol açan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğlede sonra merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Yalnız yaşayan Gülsen Güler, bakkala gitti. Bu sırada Güler'in evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevi ve dumanı gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Güler, döndüğünde evinde çıkan yangını gördü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangını görünce panik yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

Yanan evin önünde sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, polis sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmayla yangın yaklaşık bir saate söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Ruhan YALÇIN

2020-12-28 18:08:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.