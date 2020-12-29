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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova adeta yeniden imar ediliyor

İHA

Altınova adeta yeniden imar ediliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yıllarca ihmal edilmiş mahallelerde yatırım atağına ara vermeden devam ediyor. Süleymanpaşa’nın en güzel sahil şeritlerinden birine sahip olan Altınova Mahallesi, ciddi yatırımlarla adeta yeniden imar ediliyor.
Altınova Sahili, Süleymanpaşa Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla bambaşka bir görünüme sahip oluyor. Sahil şeridinde gerçekleştirilen iyileştirme, yenileme ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden sürerken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de sahilde yürütülen çalışmaları günbegün yerinde takip ederek planlamalarda bulunuyor.

Engelsiz park ve kapalı pazaryeri geliyor
Altınova sahil iyileştirme çalışmalarının yanı sıra yeni projeler de uygulama aşamasına getirildi. Altınova Kapalı Pazaryeri projesi ve engelli çocukların ve ailelerinin yararlanacağı Engelsiz Park projeleri için düğmeye basıldı. Her iki projenin hayata geçirileceği alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Yüksel, Altınova mahallesine büyük değer katacak olan projelerin en kısa sürede kullanıma sunulabilmesi için tüm imkanları seferber ediyor.

"Şimdiden Altınova sakinlerimize hayırlı olsun"
Altınova Mahallesi'ndeki çalışmaları hafta sonu tek tek ziyaret ederek ilgili müdürlerden bilgi alan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Altınova sahil kesiminde yürüttüğümüz yenileme ve düzenleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bölgede yürüttüğümüz çalışmalarla, inşallah, Altınova sahilimiz ismine yakışır, altın gibi bir görünüme kavuşacak. Ayrıca, Altınova Mahallemize kazandıracağımız Kapalı Pazar Yeri Projemize de 'Bismillah' diyerek başlıyoruz. Çalışmaların yürütüleceği alanda incelemelerde bulunarak, planlamalarımızı yaptık. Yine Altınova Mahallesi sakinlerimiz için ve özellikle de engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun özelliklerde inşa edeceğimiz Engelsiz Park projemize 'Bismillah' diyoruz. Kısa zamanda yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağımız projelerimiz, şimdiden şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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