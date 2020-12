Gönül Elçileri'nden esnafa yeni yıl ziyareti

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın döneminde zor günler geçiren esnafı yalnız bırakmıyor. Yaklaşan yeni yıl öncesi esnaf ziyaretleri gerçekleştiren 'Gönül Elçileri' hem Başkan Yüksel’in yeni yıl mesajını ilettiler hem de esnafın sorunlarını not ederek yeni yıl hediyelerini takdim ettiler.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve kurumla vatandaş arasında köprü oluşturarak gönüllere dokunan hizmetlere imza atan Gönül Elçileri ekipleri, yeni yıl öncesi de esnaf ziyaretleri ile gönüllere girdi.

Süleymanpaşa merkezde bulunan tüm esnafa ziyaret gerçekleştiren Gönül Elçileri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yeni yıl tebrik mesajını ileterek; bozuk para tabağı, 18 aylık döneme ait hizmet, yatırım ve projelerin anlatıldığı kitapçık, not defteri ve tükenmez kalem ile birlikte deprem ve korona virüsüne karşı alınacak önlemleri içeren broşürlerden oluşan yeni yıl hediyelerini takdim ettiler.

Gönül Elçileri ayrıca esnafın talep beklentilerini not ederek ilgili birimlere aktardılar. Düzenli olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek takdir toplayan Gönül Elçilerinin 2021 yılında da farklı sürprizler ve projelerle vatandaşların yanında olacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.