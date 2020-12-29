TREDAŞ'ta 'yapay zeka' dönemi başladı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (Kurumsal Haber), (DHA)TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından müşteri hizmetleri yönetiminde yazılı ve sözlü insan konuşmasını taklit edebilen, Avrupa'nın ilk ve tek yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması 'TREDAŞ Enerjik'i hayata geçirildi.

TREDAŞ Genel Müdürlüğü, Avrupa'nın ilk ve tek yapay zeka destekli asistan uygulaması 'TREDAŞ Enerjik'i hayata geçirdi. Genel Müdürlük binasında yapılan uygulamanın açılış programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, üç ilin ticaret ve sanayi odası başkanları katıldı. Katılımcılara 'TREDAŞ Enerjik'in tanıtımının yapıldığı programda konuşan TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, uygulamanın elektrik dağıtım sektöründe ilk kez kullanıldığını ifade etti.

'UYGULAMAYLA ÇOK DAHA HIZLI VE ETKİN HİZMET VERECEĞİZ'

TREDAŞ'ın müşteri hizmetleri alanında son yıllarda büyük teknolojik yatırımlar yaptığını kaydeden Bilgili, "Müşterilerimize dijital deneyim sunmak için geçen yıl çıktığımız yolda artık mutlu sona ulaştık. Çalışanlarımızın yüksek enerjisinden esinlenerek `TREDAŞ Enerjik´ adını verdiğimiz, alanında Avrupa´daki ilk olacak yapay zeka destekli dijital asistan uygulamamızı devreye alıyoruz. Yapay zeka destekli uygulama ile bölgemizde çok daha verimli, etkin ve hızlı hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağız. Ülkemizde yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin daha fazla ve etkin kullanılması için hepimize önemli görevler düşüyor. Yakın gelecekte yapay zeka destekli uygulamalar, hayatı daha kolay hale getirecek. Enerji sektöründe dijital dönüşümün daha da hızlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

UYGULAMAYA TRAKYA LEHÇESİ DE TANIMLANDI

TREDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın ise uzun soluklu projenin başarılı şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Yapay zekaya Trakya lehçesinin de tanımlandığını aktaran Yalçın, "TREDAŞ´ın Trakya bölgesine hizmet vermesinden dolayı yoğunlukla kullanılan lehçeleri de tanımladık. Bölge halkının dili önemli. Yapay zeka, sürekli öğrenebilen ve öğrettiklerini uygulayabilen bir yapıya sahip. Bölgeden arıza bilgilerini yazarken de bunu düşünerek Trakya lehçesine uygun hale getirdik" dedi.

Avrupa'da elektrik dağıtım sektöründe ilk olan TREDAŞ Enerjik, dijital asistan uygulaması ile müşterilerin zamandan tasarruf ederken taleplerini saniyeler içinde iletebiliyor. Google Asistan uygulaması ile entegre çalışan 'TREDAŞ Enerjik', müşterilerin sesli komutlarını da algılayarak elektrik dağıtım faaliyetlerinde her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor. Operasyon ve Çağrı Merkezi ile de entegre biçimde çalışan yapay zeka dijital asistan, çağrı merkezi müşteri temsilcisinin yaptığı işlemleri birebir yaparak saniyeler içinde başvuruları çözüme kavuşturuyor.

Programda, katılımcılar tarafından kurdele kesildi ve uygulamanın faaliyete geçirilmesi için butona basılarak açılış yapıldı.DHA-İş Dünyası Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-12-29 18:23:52



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