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Müşteri hizmetlerinde Trakya şiveli ‘Yapay Zeka’ dönemi Avrupa elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ enerjik” devreye alındı

İHA

Müşteri hizmetlerinde Trakya şiveli ‘Yapay Zeka’ dönemi Avrupa elektrik dağıtım sektörünün ilk yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ enerjik” devreye alındı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), müşteri hizmetleri yönetiminde yazılı ve sözlü insan konuşmasını taklit edebilen Avrupa’nın ilk ve tek yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ Enerjik”i devreye aldı.

Yapay Zeka uygulamasının devreye alınması için düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, diğer sanayi odası başkanları, TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

‘Trakya Lehçesi’ öğretildi
Programda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dijitalleşme uygulamalarına yoğunlaştıklarını belirten TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, müşterilerin talep ve sorularını hızlı ve kaliteli şekilde insan müdahalesi olmadan yanıtlayabilecek yapay zeka destekli dijital asistan uygulamasının tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirtti. Uygulama kapsamında kullanılan yapay zekaya bölge halkının daha rahat iletişim sağlaması için ‘Trakya Lehçesi’ öğretildi, telefon üzerinden erişme imkanı olmayan işitme engelli bireyler de yazılı komutlar sayesinde ‘Dijital Asistan’ı rahatça kullanabilecek. Elektrik dağıtım sektörüne farklı bir boyut kazandıracak uygulama Google Asistan’a entegre edildi.

Avrupa elektrik dağıtım sektöründe ilk
Avrupa elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan dijital asistan uygulaması ile müşteriler, zamandan tasarruf ederken, taleplerini saniyeler içinde iletebiliyor. Google Asistan uygulaması ile entegre çalışan TREDAŞ Enerjik, müşterilerin sesli komutlarını da algılayarak elektrik dağıtım faaliyetlerinde her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor.

Elektrik kesintilerini minimize ederek müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarma hedefiyle 2016 yılında kurulan Operasyon Merkezi ve Çağrı Merkezi ile de entegre biçimde çalışan yapay zeka dijital asistan, saniyeler içinde başvuruları çözüme kavuşturuyor. Çağrı Merkezi müşteri temsilcisinin yaptığı işlemleri birebir yapabilen TREDAŞ Enerjik, müşterilerden geri bildirim alarak raporlayabiliyor. Webden, cepten ve tabletten kullanıma sunularak, aynı zamanda Google Asistan eklentisi ile kullanıcılara benzersiz bir müşteri deneyim hizmeti sunuyor.

“Yapay zeka destekli uygulamalar hayatı kolaylaştıracak”
TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, yapay zeka teknolojisinin Türkiye’de farklı sektörlerde müşteri hizmetlerine entegre edildiğine değinerek, uygulamanın elektrik dağıtım sektöründe ilk kez kullanıldığının altını çizdi. Müşteri hizmetleri alanında son yıllarda büyük teknolojik yatırımlar yaptıklarını belirten Bilgili, sözlerine şöyle devam etti:
“Müşterilerimize dijital deneyim sunmak için geçtiğimiz yıl çıktığımız yolda artık mutlu sona ulaştık. Çalışanlarımızın yüksek enerjisinden esinlenerek ‘TREDAŞ Enerjik’ adını verdiğimiz, alanında Avrupa’daki ilk olacak yapay zeka destekli dijital asistan uygulamamızı 2020 bitmeden devreye alıyoruz. Yapay zeka destekli uygulama ile bölgemizde çok daha verimli, etkin ve hızlı hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağız. Ülkemizde yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin daha fazla ve etkin kullanılması için hepimize önemli görevler düşüyor. Yakın gelecekte yapay zeka destekli uygulamalar, hayatı daha kolay hale getirecek. Yakın gelecekte enerji sektöründe dijital dönüşümün daha da hızlanmasını bekliyoruz.”

Yapay Zekaya Trakya Lehçesi öğretildi
TREDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın da uzun soluklu bir projenin başarılı şekilde hayata geçirildiğini ifade ederek, yapay zekaya Trakya lehçesinin de öğretildiğini belirtti. Yalçın, şirketlerinin Trakya bölgesinde hizmet verdiğinden dolayı yoğunlukla kullanılan lehçeleri de tanımladıklarını ifade ederek, “Bölge halkının dili önemli. Yapay zeka, sürekli öğrenebilen ve öğrettiklerini uygulayabilen bir yapıya sahip. Bölgeden arıza bilgilerini yazarken de bunu düşünerek Trakya lehçesine uygun hale getirdik” dedi.

TREDAŞ Enerjik’in Türk mühendisliği ürünü olduğunu anlatan Yalçın, Facebook, Google Android ve IOS işletim sistemlerine entegre edildiği bilgisini aktardı. Google Asistan uygulamasında “TREDAŞ Enerjik ile görüşmek istiyorum” cümlesinin bağlantı için yeterli olacağını vurgulayan Yalçın, olası doğal afet ve kriz durumlarında, müşterilerin başvurularında yapay zekayı daha etkin kullanabileceklerini kaydetti.

İşitme engelliler de kullanabilecek
Çağrı Merkezi hizmetlerinden yararlanamayan işitme engelliler için de yapay zeka destekli dijital asistan uygulamasının faydalı olacağını anlatan Yalçın, “TREDAŞ Enerjik, işitme engelliler için de bir çözüm yolu haline geldi. Çağrı Merkezi ile konuşamayan işitme engelliler, rahatlıkla ve kısa süre içinde yapay zekayı kullanarak başvurularını iletebilecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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