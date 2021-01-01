Uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir inşaatta uyuşturucu madde içtikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı.
Olay, Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi Dere Sokak üzerinde metruk bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta birkaç gencin sentetik bonzai içtikleri ihbarı üzerine harekete geçen Muratlı Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, inşaat içerisinde şüpheli G.K.’yi yakaladı. Yapılan aramada yaklaşık 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.