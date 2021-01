Kozuva: "İhracatta cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva: "Ülkemizde değil tüm dünyada ekonomiler alt üst oldu" "Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatı 17,3 milyar dolarla Ekim ayında gerçekleşti"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı değerlendirmede, 2020 yılına korona virüs salgınının damga vurduğunu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının 17,3 milyar dolarla Ekim ayında gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Süleyman Kozuva, 2020 yılının, tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüsünün herkesi korkutan can alıcı tehdidi ve inanılmaz çaresizliği içerisinde geçtiğini vurguladı. Kozuva, "Bir virüs, hiç umulmadık ve beklenmedik zamanda, bilinmedik bir yayılmayla tüm dünyayı adeta esir aldı. Ülkemizde değil tüm dünyada ekonomiler alt üst oldu. Hayatın neredeyse bütün normalleri devre dışı kaldı. Sadece iş dünyası değil eğitim dünyası, sanat dünyası, ulaştırma ve turizm sektörü, tarım ve hayvancılık, düğün dernek aklınıza ne gelirse hemen hepsi virüs sebebiyle şok yaşadı ve halen toparlanma çalışması sürmekle birlikte sağlık yönünden sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu vesileyle korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını diliyorum” dedi.



“Bazı sektörler iflasın eşiğine geldi”

2020 yılında korona virüsün olumsuz gelişmelerinden bahseden Kozuva, “2020 yılına ister istemez sağlık penceresinden bakınca, Dünya insanlığı, virüs sebebiyle hayatı adeta sanal yaşamaya mahkûm oldu. Görünmez virüs tehdidi sebebiyle hepimiz birbirimizden uzak durmaya en yakınlarımızdan bile kaçınmaya mahkûm olduk. İster istemez bir değişim dönüşüm yaşandı. Bu hesapta olmayan öngörülemeyen salgın sebebiyle bazı sektörler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bazı sektörler iflasın eşiğine geldi. Bazıları halen hayatta kalma mücadelesi verme durumuna sürüklendi. Daha korkunç olanı, salgın belasına bireylerin değil, kurumların firmaların değil ülkelerin ve yönetimlerin çözüm bulmakta panik yaşamış olmalarıydı. Bu anlamda ülkemizi ve Sağlık Bakanlığımızı ilk baştan beri aldığı tedbirler ve şeffaf yönetim için takdire şayan buluyorum. Evet dünyada her şey unutuldu ve tek bir şey öne çıktı; hayatta kalabilmek. Virüse yakalanmamak ve ölmemek. Bu düşünce çok korkunç bir şey. Kimsede moral bırakmadı. Korona virüs sebebiyle bütün hayat kendini yeniden güncellemek zorunda kalınca sosyal mesafeye dikkat, temastan kaçınmak gibi önlemler bütün sektörlerde uzaktan çalışmayı zorunlu hale getirdi. Bu zorunluluk talep azalması hatta durma noktasına gelmesine sebep oldu. Birçok sektörde üretime ara verilmesi veya en aza indirilmesi meydana geldi. Bu noktada bütün firmalar çok önceden bu konuda deneyimli firmaların sürdürdüğü eticaret ve dijital pazarlamayı keşfetmeye başladı” diye konuştu.



“Eticaret ve dijital pazarlama öne çıktı”

Eticaretin değer kazandığını ifade eden Kozuva, “Beraberinde eticaret ve dijital pazarlama firmaların aslında can simidi olmaya başladı. Eticarette kendini geliştiremeyen firmaların gelecekte yaşayabilme şansının veya rekabette öne geçme şansının olmayacağı da bu vesileyle tescillenmiş oldu. Dijital dünyada 'dün' kavramının geçersizleştiğini 'bugün ne durumdasın' kavramının öne çıktığını herkes fark etti. Diğer yandan eticaretin aynı zamanda tüm dünya ile sınırları kaldıracak güzelliği ve cazibesi de ortaya çıkmış oldu. Hemen bütün şirketler eticareti aslında sevmeye de başladı. Yine beraberinde müşterilerin istek ve beklentileri fark edilerek kişiye özel ihtiyaçları belirlemenin, kampanya türü sürdürülemez yöntemlerden daha kalıcı ve faydalı olduğu fark edilmeye başlandı. E ticarette ve dijital pazarlamada belki de üç dört sene sonra gelinecek noktaya pandemi sebebiyle bu sene içinde ulaşılmış oldu. Diğer yandan resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşlar, görüşmelerini, toplantılarını, seminerlerini, açılış törenlerini vb. sanal ortamda ve uzaktan gerçekleştirmeye başladılar" ifadelerini kullandı.



“Hükümet üzerine düşen görevi yaptı”

2020 yılında hükümetin üzerine düşen görevi yaptığına vurgu yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, “Salgın sebebiyle işleri bozulan, sıkıntıya düşen, işsiz kalan vatandaş, tüccar, esnaf ve sanayiciler için devlet bir dizi tedbirler aldı. Esnaf sanayici ve ticaret erbabı devletten rutin ödemelerde ve daha önceleri alınan nefes kredilerinde gibi bir ödeme kolaylığı veya öteleme gibi imkanlar talep edenlere yardımcı olunmaya çalışıldı. Bu anlamda hepimizin bildiği bir dizi kararlar aldı. Kimi borçlar ertelendi. İhtiyaç kredileri verildi. İşten çıkartmalar durdurularak, kısa çalışma uygulamaları başlatıldı. Kısa çalışma ödemeleri yapılmaya, sosyal yardım desteği gibi destekler verilmeye başlandı. SGK, prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması insanımızı bu süreçte rahatlattı. İş dünyasının esnaf ve ticaret erbabının yılsonuna doğru tekrar ortaya çıkan birikmiş rutin ödemelerinin ve kredi ödemelerinin yeni bir yapılandırmaya gidilmesi ve erteleme arzusu da gündemde olup bu konuda da herkesi rahatlatacak ilave tedbirlerin yine alınacağını ümit ediyorum” diye konuştu



“En önemli başarı, süreci yönetmek oldu”

Türkiye’de salgın sürecinin iyi bir şekilde yönetildiğini belirten Kozuva, “Burada bir iş adamı olarak, iş dünyasında bir yönetici bir oda başkanı olarak şunu özellikle belirtmeliyim ki, böylesi olağanüstü durumlarda en tehlikeli şey panik yaşanması ve kaos ortamının oluşmasıdır. İşte Türkiye’nin en önemli başarısı bu süreçte panik ve kaosa meydan vermeden süreci yönetebilmesi olmuştur. Dünyada birçok ülkenin panik yaşadığı, salgın sebebiyle birçok ülke hastanelerinin hastalara yetişemediği bir dönemde ülkemiz bu süreci gerçekten kontrol altında ve başarıyla yönetmiştir. Zaten Türkiye bu salgını daha Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak açıklamadan, birçok ülke tehdit olarak görmeden önce, sene başında hudut ve sahillerde gerekli tedbirleri alarak karşılamıştı. Dolayısıyla kim ne derse desin Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli kararlarıyla, Sağlık Bakanlığında Bakanımız Fahrettin Koca’nın sahadan gelme bir kimse olarak sağlık sistemimizi tanıma tecrübesiyle, çok kısa zamanda oluşturulan 'Bilim Kurulu' ile dünyayı kasıp kavuran korona virüs belasında ülkemizi kaosa sürüklemeden, gerekli zamanda alınan gerekli kararlarla, kısa zamanda ülkeye kazandırılan pandemi hastaneleriyle, kurulan filyasyon ekipleriyle, yerli aşı çalışmalarıyla ekonomik destek paketleriyle ve gerçekten canları pahasına çalışan fedakâr sağlık ordusuyla sisteme her daim hâkim olmuştur. Ümit ediyorum ki aşı dönemine gelindiğinde de bu beladan ülkemiz ve tüm dünya bir an önce kurtulur ve hayat normale döner” dedi.



“2020 yılını birçok artılarla tamamlıyoruz”

2020’de yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, birçok yatırımın da yapıldığını belirten Kozuva, “Bütün dünyayı etkileyen bu virüs belasına rağmen ülkemiz 2020 yılını dünya ölçeğinde birçok artılarla tamamlamak üzeredir. Şöyle ki, öncelikle Türkiye’nin Karadeniz’deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin, Sakarya gaz sahasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesi büyük bir kazanım oldu. Bu rakam, Türkiye’nin yıllık tutarı yaklaşık 12 milyar dolar seviyesine gerileyen doğal gaz ithalatını ciddi miktarda önleyebilecek seviyede bulunuyor. Bir diğer önemli kazanım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un üretileceği fabrikanın temelinin Bursa’nın Gemlik ilçesinde atılmasıdır. Cumhurbaşkanımız törende yaptığı konuşmada '60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda' olduğunu açıkladı. Bu da yatırım zincirimizin altın bir halkası olarak tarihe geçti. Bir önemli adım daha Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak HalkalıKapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında Edirne kent merkezinden de geçecek hızlı tren projesidir. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile HalkalıKapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak ki bu da ülkemiz için önemli bir kazanım olacak” şeklinde konuştu.



“Çin ihracat treni projesi”

Çin İhracat Treni Projesi’ni yolcu taşımacılığında bir zafer olarak nitelendiren Kozuva, “Yine bugünlerde haberlerde ilk sıralarda yer alan 'Çin İhracat Treni' Çerkezköy’den hareket edip Xi’an’a yolculuğunu tamamlamıştır ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun da belirttiği gibi 'Çin ihracat treni, Türkiye’nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir.' Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre ilk ihracat treni, Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizinde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etmiştir. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni bugün Çin topraklarındadır. Bu kadar uzun süre hayali kurulan, milyarlarca insanın refahını arttıracak bu büyük projenin kalbi Türkiye’dir. İnşallah bakanlığımızın da açıkladığı gibi yeni ihracat trenlerinin hazırlıkları sürmektedir” ifadelerini kullandı.



“İhracatta cumhuriyet tarihinin rekoru”

İhracatta dünya rekorunun kırıldığını belirten Kozuva, “Öte yandan pandemi sebebiyle uluslararası ticaretin bile durma noktasına gelmesine rağmen ülkemizin ihracatçı firmaları da inanılmazı başararak dünyada 77 ülkeye ihracat gerçekleştirildi ki bu ihracatta bu sene en yüksek seviyedir. Ticaret Bakanlığımız adına Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay açıklamasında Türkiye ekonomisinin pandeminin olumsuz etkilerini yavaş yavaş atlatmaya başladığını belirterek, "Ekim ayında bir önceki yılın ekim ayına göre ihracatımızı yüzde 5,6 artırarak 17,3 milyar dolara çıkardık. Bu aylık bazda ihracat bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracattı" demiştir. Yapılan açıklamada ayrıca bakanlığın sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerine öncelik verdikleri de anlatılarak 44 farklı ülkede 22 tane sanal ticaret heyeti, 6 tane sanal fuar düzenledikleri belirtilmiştir. Bu anlamda biz de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak korona virüsü salgını sürecinde Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte Trakya Bölgesinin ilk ve tek endüstriyel fuarı olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın 4.sünü sanal ortamda gerçekleştirdik" diye konuştu.



“Türk sanayisi, yatırımcı için cazibe alanıdır”

Kozuva açıklamasının devamında, “Yine Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’ın Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi’nde konuştuğu gibi son derece gelişmiş üretim ve ArGe altyapılarımız var. Türk sanayisi, hemen hemen her ürünü geliştirip üretebiliyor. İmalat sanayisinde, kusursuz işleyen ve değişen koşullara hızla adapte olabilen bir tedarikçi altyapımız var. Fintek, biyoteknoloji ve oyun sektörü başta olmak üzere her geçen gün güçlenen dinamik bir startup atmosferi oluşuyor. Lojistik imkânların çeşitliliği, sunduğumuz teşvikler, hepsinden önemlisi dinamik ve nitelikli iş gücümüz, Türkiye’ye yatırım yapan müteşebbislerin karını ve verimliliğini artırıyor. Türkiye bu anlamda gerçekten başta Avrupa pazarı olmak üzere, dünyanın her yerinden yatırımcılar için eşsiz bir potansiyel taşımaktadır. Devletimiz de bu potansiyeli, çok daha ileri götürmek ve Türkiye’yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlatmıştır. Bu da büyük bir artı gelişmedir” ifadelerine yer verdi.



“Yüz akı bir durumdur”

TOBB’un faaliyetlerine de değinen Kozuva, “Bağlı bulunduğumuz üst kuruluş TOBB’un yaptığı istatistiğe göre genel anlamda Türkiye ekonomisi 2020 yılının 3. çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksine göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 büyümüştür. Kasım ayında Tüketici Güven Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artmıştır. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,6 artışla 17,3 milyar dolar, ithalat yüzde 8,4 artışla 19,7 milyar dolar olmuştur. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 'Sürdürülebilir bir büyüme anlayışına odaklanılacak' başlıklı makalesinde belirttiğine göre salgın sonrası ekonomideki toparlanma sürecine geçilmesiyle istihdam artışının ivme kazanacağı ve istihdamın bir önceki yıla göre 1,6 milyon kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 12,9’a gerileyeceği tahmin edilmektedir. Yine ülkemiz, küresel pazarda artan korumacılık, politik çalkantılar ve petrol ile emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden başlayan daralmaya rağmen 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde 44 firma ile yer almayı başarmıştır. Bu başarıyı listelediğimizde Türkiye 74 firma ile Çin’den sonra yine ikinci konumunu korumuştur ki, Amerika bile 35 firma ile ancak üçüncü sırada yer alabilmiştir. Uluslararası müteahhitlik konusunda yüz akı bir durumdur” dedi.



“Hizmet kalitemiz her geçen gün gelişmektedir”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile bölge faaliyetleri hakkında da değerlendirme yapan Süleyman Kozuva, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizin bünyesinde bulunan farklı ölçeklerdeki üretim tesislerinin büyük çoğunluğu Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından oluşmaktadır. Bölge sanayicilerimizin üretimlerinin büyük bir kısmı ihracata yöneliktir. Bölgemizden ağırlıklı olarak başta İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine, Türkî Cumhuriyetlere, çeşitli Arap ülkelerine ve ABD’ye ihracat yapılmaktadır. Sanayicimizin global pazarda rekabet gücünü arttırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve istihdam anlamında daha randımanlı katkı sağlayabilmeleri açısından bölgemizin hizmet kalitesi her geçen gün geliştirilmektedir. Yine bu bağlamda İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde Çerkezköy TSO üyesi olan 28 firmamız, önemli sıralarda yer almıştır. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 26 firmamızla birlikte, ülkemiz sanayisinin en büyük bin firmasından 54’üne Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak ev sahipliği yapmaktayız. Firmalarımızın bu başarısıyla gurur duyuyoruz. Biz inanıyoruz ki yapılacak çalışmalarla firmalarımız bir adım daha ileriye geçecektir. Korona virüs salgını süresince Türkiye’nin ve özellikle bölgemizin üretimde ve ürün tedarikinde ne kadar başarılı olduğu bir kez daha görüldü. Tüm dünya ekonomisi pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken bizim üretimimiz ve ihracatımız, aksama yaşamadan devam etti. İnsanüstü bir çabayla emek veren üreticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Yaklaşık 20 bin kişiye eriştik”

Endüstriyel Fuar’ın bir ilk olduğunu belirten Kozuva, “Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte 678 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlediğimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızı da online olarak gerçekleşmiştir. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesi’nin ilk ve tek endüstriyel fuarıdır. Fuarımıza yaklaşık 250 firma stant açmıştır. Yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği sanal fuarımızda katılımcılarımız arasında 19 bin 595 etkileşim sağlanmıştır. Bu vesileyle fuarımızın açılışında bizi yine yalnız bırakmayan TBMM Başkanımız Mustafa Şentop Hocamıza, TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Tekirdağ Valimize, paydaşımız Trakya Kalkınma Ajansına, fuar organizasyon kadromuza; tüm katılımcı firmalarımıza ve üyelerimize ve değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 2021 yılının pandemiden bir an önce kurtulup hep beraber normal hayata geçip sağlıklı huzurlu ve mutlu bir yıl yaşamamızı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

