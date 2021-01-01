Yeni İşim Girişim’de kazanan proje 'Robust DYE' oldu

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan 'Yeni İşim Girişim Programı' 2019 finali online platform üzerinden gerçekleştirildi. Bu yıl 5. kez düzenlenen organizasyonda Robust DYE adlı projesiyle Kerem Acar birinci sırayı aldı.

2020 yılı başında 150 başvuru ile başlayan Yeni İşim Girişim’de 31 girişimci ekip ve 45 kişi eğitim programına alındı. Salgın nedeniyle sanal ortama alınan eğitim ve eleme süreci sonunda 8 proje finale kalmaya hak kazandı. Proje sözcülerinin girişimlerini anlattıkları final de bu yıl ilk kez sanal ortamda yapıldı. Sonuçların belli olmasından sonra bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi: “Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere başlattığımız 'Yeni İşim Girişim Programı' kapsamında gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu yıl beşincisini yapıyoruz. Programa toplam 150 başvuru oldu, bunların sayısını daha sonra 31’e indirdik. Program kapsamında adaylar iş modeli kanvas eğitimi, iş planı workshopları, c level sohbetler, girişimci mentorluğu, disc profil analizi, mvp ile pazara giriş gibi eğitimlerini alırken, finansman kaynaklarına ulaşım ve profesyonellerce verilen mentörlük desteğinden faydalandı. Bunlardan 8 tanesi büyük finalde yarışmaya hak kazandı. Bugün jürinin beğenisini toplayan dört proje sahibi girişimci desteklerimizle fikirlerini geliştirme fırsatı bulacak. 4 yarışma sonunda toplamda eğitim alan girişimci sayısı 150’yi geçti, kurulan şirket sayısı 17 oldu. Girişimcilerimiz artık yatırım almaya başladılar. Bugün burada dereceye giren girişimcilerimizi kutluyoruz, aynı başarıları onlardan da bekliyoruz. Bu yıl online olarak gerçekleştirdiğimiz Yeni İşim Girişimin altıncısını salonlarda kutlamak dileklerimizle katılan tüm girişimcilere teşekkür ederim.”



8 aday finalde yarıştı

“Yeni İşim Girişim” Programı kapsamında bilişimden, sağlığa, perakendecilikten, boya sektörüne kadar farklı alanlarda birçok yenilikçi uygulamaya yer veren projeler dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın jürisinde Girişim Merkezi Kurucusu Mehmet Şöhrap Sanlı ve ortağı Taner Baltacı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2017 Yeni İşim Girişim birincisi Anıl Başaran ve 2018 birincisi Erdem Hilmi Küçükköse yer aldı. Sekiz aday projelerini sunduktan sonra profesyonellerden oluşan jüri, ödüle hak kazanan dört projeyi belirledi. Bu kapsamda, “Robust DYE” isimli projesiyle Kerem Acar birinci olurken, “HUMAVR” projesi ile Kağan Ayten ikinci, “ScholeAR” isimli mobil uygulama projesiyle Onur Çağlar Yenitaş üçüncü, “İMarket” isimli projesiyle Baran Cihan Ünsan ise dördüncü oldu. Yarışmada dereceye giren ilk 4 proje cep telefonu ile ödüllendirildi. Ayrıca finale katılan tüm yarışmacılara Bölgesel Kalkınma Fonuna Hazırlık ve Proje geliştirme desteği, Kosgeb ve TÜBİTAK Proje geliştirme desteği ile Network ve İş Geliştirme desteği verilecek.

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