Çekçekte çalıntı malzemelerle yakalandılar

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çaldıkları demir korkuluklar ve plastik pencere malzemelerini 'çekçek' diye tabir edilen el arabasıyla taşıyan 3 kişi, yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi´nde devriye görevi sırasında, 'çekçek' diye tabir edilen el arabasıyla plastik pencere malzemesi ve demir korkuluk taşıyan 3 kişiyi durdurdu. Yapılan incelemede malzemelerin çalıntı olduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-01-01 11:38:08



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