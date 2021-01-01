Otomobilin yakıt deposu kapağında uyuşturucu bulundu

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ).(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polis tarafından arama yapılan otomobilde 100 uyuşurucu hap ile yakıt deposu kapağına gizlenmiş 50 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy ilçesine yılbaşı gecesinde satılmak üzere otomobil ile uyuşturucu getirileceğini belirledi. Tespit edilen otomobil, yapılan takibin sonunda durduruldu.

Otomobilin arka koltuğu altında 100 uyuşturucu hap, yakıt deposu kapağı içinde de 50 gram esrar bulundu. Üzerlerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira bulunan T.Y. ve İ.S., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-01-01 11:54:14



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