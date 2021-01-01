Tekirdağ jandarması 2020’de 20 ton kaçak içki ele geçirdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın sağlığı ile oynayan kaçak içki üreticilerine yönelik düzenlendiği operasyonlarda 2020 yılında 20 ton kaçak içki ele geçirdi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın sağlığıyla oynayan kacak içki üreticilerine geçit vermedi. Ekiplerce 2020 yılında il genelinde düzenlenen operasyonlarda 20 ton kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler imha edildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.