Av tüfeğiyle domuzu vurdu, seken kurşun arkadaşını yaraladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde av tüfeğiyle vurulan domuzdan fırlayan kurşun, moloz taşından sekerek 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Sarıpolat Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dağlık ve ormanlık alanda domuz avına çıkan köylüler, talihsiz bir olay yaşadı. İddiaya göre, T.G. isimli kişi, ormanlık alanda karşılaştığı büyük bir domuza av tüfeğiyle ateş açtı. Önce isabet ettiği domuzu delip geçen kurşun, sonrasında moloz taşından sekerek, N.U. (50) isimli çiftçinin bacaklarına isabet etti.



Yardımına arkadaşları koştu

Yaşanan talihsiz olayın ardından kanlar içinde kalan N.U. arkadaşlarının yardımıyla olay yerine gelen ambulansa yetiştirildi. Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan N.U., buradaki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı duyunca üzüldüğünü ifade eden Haliç Mahallesi Muhtarı Cihan Erdal Demirbaş, Haliç sakini N.U.’nun hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.



Kısıtlamaya uymamaktan 12 bin 600 lira ceza kesildi

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ava çıkarak, korona virüs tedbirlerini ihlal eden T.G., N.U ile birlikte iki arkadaşına toplam 12 bin 600 lira ceza kesti.

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