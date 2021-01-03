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Tekirdağ´da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı

DHA

Tekirdağ´da işçi servisi midibüsler çarpıştı: 19 yaralı


Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Fabrikalara işçi servisi yapan Serkan B., yönetimindeki  59 S 9127 plakalı midibüs ile Şaban A.´nın kullandığı 59 S 1838 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN
2021-01-03 09:41:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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