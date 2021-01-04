Kısıtlamayı ihlal etti, silah ve uyuşturucuyla yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir şüpheli ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Üst araması yapılan şahıstan silah, şarjör, mermi ve cerrahi maskeye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheli şahıs K.D. gözaltına alındı.

Gerekli soruşturma işlemlerine başlandı.

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