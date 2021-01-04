Ergene Belediyesi araç filosu güçlenmeye devam ediyor

Daha önce Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet çöp kamyonu, 1 adet su tankeri ve Kültür İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet transit hizmet aracı alan Ergene Belediyesi, önceki gün yine Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere yeni bir çöp kamyonu daha satın aldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, halkın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek adına araç filomuzu güçlendiriyoruz diyerek, “2014 yılında kurulan belediyemizin elinin altında hiç bir hizmet aracımız yokken 6 yıl gibi kısa sürede halkımıza hizmet için belediye bünyemize kazandırmış olduğumuz araçlarımız ile kentimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Yeni araçlarımız ile alt yapı ve üst yapı çalışmalarında bulunduk ve yine bu araçlarımız ile yeni yollar yapmaya da devam ediyoruz. Bizlerin tek amacı halkımızın sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak. Her geçen gün büyüyen ilçemizde Ergene Belediyesi olarak bizlerin de sorumlulukları artıyor. Ergene’de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. Bu güzel hizmet araçlarımızı belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni aracımızın da halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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