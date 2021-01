Ergene’de gelenek bu sene de devam etti

Ergene Belediyesi, her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da çocukları unutmadı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in talimatları ile Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas ve başkan yardımcıları küçüklere yeni yıl hediyelerini takdim etti.

Ergene Belediyesi tarafından gelenek haline gelen yılbaşı hediyeleri geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de küçüklerle buluştu. Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Başkan Yardımcıları ve Belediye meclis üyeleri yılbaşında küçüklerin evlerini kapı kapı gezerek onlara yeni yıl hediyelerini takdim ederek Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni yıl mesajlarını iletti.

Güzelliklerin paylaştıkça arttığına inandığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Sevgi Kenti Ergenemizde kurulduğu yıldan itibaren bir gelenek haline gelen yeni yıl ziyaretleri bu yılda korona virüs tedbirleri çerçevesinde devam etti. En büyük mutluluğumuz ve zenginliğimiz çocuklarımızın yüzündeki sevinci görmek. Her zaman geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olan belediyemiz yeni yılda da onları unutmadı. Biz yıllardır Ergene'de zorda olanın yanında olan bir anlayışla Ergene'de hizmet üretiyoruz. Halkımızın kalbine dokunuyoruz. Yaşanan zorluklar, çekilen dertler paylaştıkça azalıyor. Bu anlamda zor bir yıl olan 2020 yılının son günlerinde çocuklarımızın yeni yıla gülen gözlerle girmesi ve onların yalnız olmadıklarını bilmesi bize huzur veriyor. 2021 yılında çocukların yatağa aç girmediği, her çocuğun eşit ve kaliteli eğitim aldığı bir Türkiye istiyorum. Kadınların şiddet görmediği, her kadının sosyal hayatın içinde kendini özgürce ifade edebildiği, işsizliğin son bulduğu, hayvanlara işkence edilmediği, doğanın korunduğu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

