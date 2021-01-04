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Çerkezköy'de yaşayan Suriyeli kadın, 10 gündür kayıp

DHA

Çerkezköy'de yaşayan Suriyeli kadın, 10 gündür kayıp


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Semira Şeyh'ten (50), evinden ayrıldığı 25 Aralık'tan beri haber alınamadı. Ailesi, Şeyh'in bulunması için polis ve jandarmaya başvurdu.
Suriye'den 4 yıl önce Türkiye'ye göç eden ve eşi, oğlu, gelini, 3 torunu ile birlikte Çerkezköy'ün Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Semira Şeyh, 25 Aralık Cuma günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Osman Ali Şeyh, cuma namazından geldikten sonra eşinin evde olmadığını fark etti. Hemen çocuklarına haber veren Osman Ali Şeyh ve ailesi, Semira Şeyh'i çevrede aradı ancak bulamadı. 
'TÜRKÇE BİLMİYOR'
Muhammed Ali Şeyh, annesinin bulunması için jandarma ve polise başvurduklarını belirterek, "Annem, kaybolduktan 1 gün sonra 26 Aralık günü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülmüş ve muayenenin ardından hastaneden ayrılmış. Ambulansla nereden alındığını ve hastaneden çıktıktan sonra nereye gittiğini bilmiyoruz. Türkçe bilmeyen ve zaman zaman da unutkanlık yaşayan annemin bir an önce, sağ salim bulunmasını istiyoruz" dedi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-01-04 14:19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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