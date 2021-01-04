Tekirdağ'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Edirne kara yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Hamit Çelik idaresindeki 34 VZ 5083 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 ACK 768 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Çelik ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla götürüldükleri Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2021-01-04 17:01:31



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