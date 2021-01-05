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Hırsızlık anı kamerada Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce kameraya sonra polise yakalandı

İHA

Hırsızlık anı kamerada Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce kameraya sonra polise yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler önce kameraya, sonra polise yakalandı.
Çorlu’da faaliyet gösteren bir büfede hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde yer alan marketin kapı camının kırık olduğunu fark etti.
Olayı gerçekleştiren şüphelileri çevrede araştırmaya başlayan polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde sırtlarında çuval bulunan iki şahsı fark etti.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların taşıdıkları çuvallarda yapılan aramalarda marketten çalındığı tespit edilen 183 adet farklı markalardan sigara paketleri ve yine çeşitli markalarda 9 şişe içki ve bir miktar para ele geçirildi.
Çalıntı malzemelere market sahibine teslim edilmek üzere el koyan polis ekipleri şüphelilerin 25 suç kaydı bulunan S.E. (16) ve 8 ayrı suç kaydı bulunan F.A. olduğunu da belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı kamerada
İş yerine ait güvenlik kamerasına saniye yansıyan görüntülerde iş yeri önüne gelen iki şüphelinin kapıyı açmak için zorladıkları ancak açamayınca kapıyı kırarak kırık camdan içeri girdikleri görülüyor.
Sigara raflarını ve içki şişelerini çuvallara dolduran şüphelilerin girdikleri şekilde marketten çıkarak kayıplara karışmaları görüntülere yansıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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