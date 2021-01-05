Evdeki hoparlör içinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki hoparlör içinde uyuşturucu hap ele geçirildi

DHA

Evdeki hoparlör içinde uyuşturucu hap ele geçirildi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada hoparlör içinde 4 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada Nusretiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu maddeler bulunduğunu belirledi. Evde arama yapan polis, hoparlör içine gizlenmiş 4 bin 500 tane sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, ikamette bulunmayan uyuşturucu şüphelileri M.Ü. ile C.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde ise bir taksiden havaya silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, ateş açılan 59 T 0142 plakalı aracı durdurup, içindeki A.D.Y. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 20 mermi ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-01-05 16:50:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 4 bin 480 uyarıcı hap ele geçirildi
Ergene Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız ...
Tekirdağ'da 120 litre sahte şarap ele geçirildi; 3 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 120 litre sahte şarap ele geçirildi; 3 ...
Hırsızlık anı kamerada Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık anı kamerada Marketten sigara ve içki çalan ...
Traktör hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Traktör hırsızları yakalandı
Ergene Velimeşespor ilk yarının son, 2021’in ilk maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor ilk yarının son, 2021’in ilk ...
Ticari takside silah ve uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Ticari takside silah ve uyuşturucu hap çıktı
Şarköy’de 120 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şarköy’de 120 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 ...
Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gönül eli
(Özel) Vaka düşüşlerinin sırrı devlet millet dayanışması
YEREL HABERLER (Özel) Vaka düşüşlerinin sırrı devlet millet ...
Tekirdağ'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Çerkezköy'de yaşayan Suriyeli kadın, 10 gündür kayıp
YEREL HABERLER Çerkezköy'de yaşayan Suriyeli kadın, 10 gündür kayıp
Bu harita 80 saatlik kısıtlama sonrası ortaya çıktı Kan kırmızısı harita şimdi mavi ve yeşil tonlarda
YEREL HABERLER Bu harita 80 saatlik kısıtlama sonrası ortaya ...
Ergene’de gelenek bu sene de devam etti
YEREL HABERLER Ergene’de gelenek bu sene de devam etti
Ergene Belediyesi araç filosu güçlenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi araç filosu güçlenmeye devam ediyor
Kaymakam Taşçı ve Başsavcı Yiğiter, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı ve Başsavcı Yiğiter, sokak ...
Başkan Yüksel yeni yıla Halk Günü ile başladı
YEREL HABERLER Başkan Yüksel yeni yıla Halk Günü ile başladı
Olaylı Mersin maçının ÇBSK’ya faturası 4 bin 875 TL
YEREL HABERLER Olaylı Mersin maçının ÇBSK’ya faturası 4 bin 875 TL
Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmadılar
Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kısıtlamayı ihlal etti, silah ve uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal etti, silah ve uyuşturucuyla ...
Polis eve baskın yaptı, çoraptan 30 gram bonzai çıktı
YEREL HABERLER Polis eve baskın yaptı, çoraptan 30 gram bonzai çıktı
Uyuşturucuyu önce çoraba sonra bacaya gizlemişler
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu önce çoraba sonra bacaya gizlemişler
Domuz avında tüfekle vuruldu; 3 arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Domuz avında tüfekle vuruldu; 3 arkadaşı gözaltına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X