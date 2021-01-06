Gölette kurşun seslerine 8 bin 668 TL ceza

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkarak Müsellim göletinde havaya ateş eden 2 gence 8 bin 668 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Muratlı’nın Müsellim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkarak Müsellim göletinde havaya ateş eden A.S. (20) ve A.E. (23) ihbar üzerine yakalandı. Kısıtlama esnasında sokağa çıktıkları için ikiliye 3 bin 469’ar TL idari para cezası ile şüphelilerden A.S.’ye ruhsatsız kurusıkı tabanca taşımaktan bin 730 TL idari para cezası uygulandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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