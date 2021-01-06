Tekirdağ’da 12 yaşındaki çocuğun üzerinden tabanca çıktı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Yunus timlerince yapılan denetimlerde 12 yaşındaki çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerince Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 12 yaşındaki bir çocuğun üzerinde ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili çocuk Çocuk Şube'ye teslim edilirken, soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.