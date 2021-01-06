Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 bandrol ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta arama yaptı. Aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-01-06 11:41:37
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