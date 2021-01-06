Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 bandrol ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin ticaretinin önlenmesine yönelik Süleymanpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 4 iş yeri, 1 ev ve 1 araçta arama yaptı. Aramalarda, 50 bin dolu makaron, 11 bin 500 boş makaron, 47 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 500 sigara kağıdı ve 100 sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-01-06 11:41:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.