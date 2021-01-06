Yağış öncesi dere temizliği

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Süleymanpaşa Belediyesi, Değirmenaltı Deresi’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Önümüzdeki günlerde başlaması beklenen yoğun yağışlar öncesi Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından olası su baskını ve taşkınların önüne geçilebilmesi için Değirmenaltı Mahallesi’nden geçen Değirmenaltı Deresi’nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında dere yatağında biriken çamur derenin denize ulaştığı noktaya kadar greyderler yardımıyla tasfiye edilerek, su akışına engel olabilecek her türlü yabancı madde temizlendi.

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