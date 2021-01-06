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Avrupa’ya göç yolundaki 9 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Avrupa’ya göç yolundaki 9 düzensiz göçmen yakalandı

Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Zafer Mahallesinde bir aracı durdurdu..
Aracın içerisinde yapılan aramalarda, 9 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu 9 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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