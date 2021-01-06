Avrupa’ya göç yolundaki 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Zafer Mahallesinde bir aracı durdurdu..

Aracın içerisinde yapılan aramalarda, 9 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu 9 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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