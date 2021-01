Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Ergene'de maddi durumu iyi olmayan yaşlı ve kimsesiz ailelere kömür yardımında bulunmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden ve her zaman vatandaşlarının yanında olan Ergene Belediyesi maddi durumu iyi olmayan, yaşlı ve kimsesiz ailelere kışlık kömür yardımında bulunuyor. Bu kapsamda başvuruları değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kışlık kömürler teslim ediliyor. Belediyenin bu hizmeti vatandaşların takdirini toplarken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar Ergene Belediyesinin sunduğu bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkürlerini sundular.



"Ergene'de kimse yalnız değil"

Ergene Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarının yanında olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Belediyemizin kurulmuş olduğu yıldan itibaren vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olduk olmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle maddi durumu olmayan, yaşlı ve kimsesiz ailelerimizi ise hiç yalnız bırakmadık. Tüm olanaklarımızı seferber ederek bu ailelerimizin yanında olduk. Onların yalnız olmadığını birlikte büyük bir aile olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Belediyemizin sosyal ve kültür işleri müdürlüğü tarafından yapılan kömür yardımlarının yanı sıra halen kendi yemekhanemizde ihtiyaç sahibi ailelerimize üç çeşit yemek dağıtımı desteklerimiz de devam ederken, sevgi aracımız ile bölge hastanelerimize tedavi olmak için gitmek isteyen vatandaşlarımızı da ücretsiz bir şekilde hastanelerimize götürüp tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Engelli ailelerimize hasta yatağı yardımı ve engelli aracı yardımlarımız da aralıksız bir şekilde devam ederken ayrıca arızalanan engelli araçları yine belediyemiz tarafından tamir edilerek engelli ailelere teslim ediliyor” dedi.



"Benim en büyük ailem sizlersiniz"

Ergene'de hiç bir mahallemizi, hiç bir vatandaşımızı birbirinden ayırmadan, ayrıştırmadan Sevgi Kenti Ergenemizde halkımızın yanında oluyoruz diyen Başkan Yüksel, "Benim en büyük ailem sizlersiniz. Sizlerden aldığım kuvvet, güç ve hayır duaları ile Ergene'de çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz. Ergene Belediyesinden uygulamış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizi Ergenemizin bir ucundan diğer ucuna taşıyoruz. Ergene'de başkalarının hayal edemediği çalışmaları, hizmetleri halkımız ile birlikte başardık. Ergene'de birlikteliğimiz ve beraberliğimiz ile daha da büyüyüp gelişeceğiz. Pırıl pırıl parlayan gözleriyle geleceğe bakan çocuklarımıza güzel bir Ergene bırakacağız” diye konuştu.

