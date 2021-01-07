Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğindeki çalışmalar tamamlanıyor

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Tekirdağ Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğindeki çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ Valiliği Yatırımı İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Tekirdağ Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğinde Yıpranan Anıtın Yenilenmesi ve Çevre Düzenlenmesi çalışmaları sürüyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Şehitlikteki çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, “Şehitliğin mevcut moloz bahçe duvarları yıkılarak, yerinde betonarme perde duvarlarının imalatı tamamlandı. Giriş binasının kaba inşaatı tamamladı. Şehitlik içi yürüme yolları kazısı yüzde 80 oranında tamamlandı. Zemin döşeme imalatı devam ediyor. Anıt çelik konstrüksiyonunun yerinde montajı devam etmektedir. Namazgah çevre duvarları örüldü, yürüme yolu moloz taş duvarları devam etmektedir. Elektrik ve mekanik imalatlar devam etmektedir” denildi.

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