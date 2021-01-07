Göçmenleri aracın bagajına gizlemişler

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında kaçan aracın bagajından düzensiz göçmenler çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Malkara uygulama noktasında yapmış oldukları kontroller esnasında Keşan istikametinden il merkezi istikametine gelen şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisi gören araçtaki sürücünün paniklemesi sonucunda araca sesli ve görüntülü ‘Dur’ ikazında bulunuldu. Ancak bahse konu araç ‘Dur’ ikazlarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçan araç, bir süre sonra polis ekiplerince usulüne uygun olarak durduruldu. Araçta bulunanlar üzerinde yapılan aramada sürücüsünün A.G. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, A.G. araçtan indirildi ve aracın dışından da arama yapıldı. Yapılan kontrollerde aracın arka yolcu koltuğunda düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 4 kişi, aracın bagaj kısmında da 2 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, 6 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

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