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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde 358 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, iş yerinde yapılan aramada, farklı türlerde 358 litre kaçak içki ele geçirdi.

İş yeri sahibi A.M., "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülürken, polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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