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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene'de belediye kiracılarına yüzde 90 indirim

İHA

Ergene'de belediye kiracılarına yüzde 90 indirim

2021 yılının ilk meclis toplantısı Ergene Belediyesi Ulaş Hizmet Binası Salonu’nda Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas başkanlığında gerçekleştirilirken, işletmesini kapatmak zorunda olanlara da 3 ay süreyle yüzde 90 oranında kira indirimi yapılmasına karar verildi.
Gündem maddelerini görüşerek karara bağlayan meclis üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir adet otobüs satın alınmasını oy birliği ile kabul ederken, Velimeşe Mahallesi'nde yer alan iki ayrı parselin satışı da oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ve meclisin 2021 yılında tatil yapacağı ay konusunda oy birliği ile anlaşma sağlayan meclis üyeleri 2021 yılında görev yapacak denetim komisyonunu da belirledi. Komisyonda CHP’li meclis üyelerinden Merdin Cantaş ile Eyüp Nazlı, AK Parti’den ise Nihal İşbilen yer aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi belediyenin mülk sahibi olduğu iş yerlerinden genelge kapsamında yer alan ve işletmesini kapatmak zorunda olanlarda 3 ay süreyle yüzde 90 oranında kira indirimi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Velimeşe Mahallesi Aslı Sokak üzerinde yer alan parka verilecek ismin belirlenmesi konusunu Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale eden meclis üyeleri, zabıta hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personele ödenecek fazla çalışma ücreti ile 2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretlerini belirledi.
Meclis üyelerinin komisyonlardan gelen raporları görüşerek karara bağlamasının ardından 2021 yılının ilk meclis toplantısı tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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