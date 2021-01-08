Esnafa dezenfeksiyon hizmeti

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürüyor. Şehrin yoğun alanlarında, hastane girişçıkışlarında ve resmi kurum binalarında genel dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ederken, özel olarak oluşturulan ekipler tarafından esnafa yönelik dezenfeksiyon çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan tüm dükkanlar özel makineler yardımıyla dezenfekte ediliyor. Esnafa yönelik dezenfeksiyon çalışmalarının kesintisiz sürdüğü, salgın riski ortadan kalkana kadar devam edeceği belirtildi.



“El birliği ile kurtulacağız”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Salgınla mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. Süleymanpaşa’da geçtiğimiz aylarda tırmanışa geçen vaka sayıları, hem devletimizin hem belediyemizin hem de vatandaşlarımızın tedbirleri ciddiyetle uygulaması sonucu ciddi oranda düşüyor. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla bu mücadeleye katılıyoruz. Son dönemde ilçemizin birçok noktasına yerleştirdiğimiz dezenfektan çeşmelerimizin yanı sıra düzenli dezenfeksiyon çalışmalarımızı da arttırarak sürdürüyoruz. Yeni oluşturduğumuz ekiplerle esnafımıza da dezenfeksiyon hizmeti sunuyoruz. Bu illetle topyekûn mücadele ederek hayatımızdan tamamen çıkarmamız mümkün. En kısa sürede sağlıklı günlere kavuşma duamızı ve maskemesafetemizlik tedbirlerimizi uygulamaya devam etme çağrımızı yineliyorum” dedi.

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