Bakan Kurum: “Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gidip boş laflar etmeyesin”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un ‘Kulak çekme’ sözlerine ilişkin, “11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, oradan ne acılar ne üzüntüler çekildiğini bilmeden, gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek. Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gidip boş laflar etmeyesin” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un Elazığ’da yaptığı bir açıklamasında ‘Kulaklarını çekmek için buradayız' sözlerine bir tepki de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bakan Kurum Tekirdağ’da gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, “11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, oradan ne acılar ne üzüntüler çekildiğini bilmeden, gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek. Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gidip boş laflar etmeyesin. Elazığ'da tam 20 bin bağımsız bölümden oluşan Elazığ tarihinin Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Biz 45 gün Elazığ'da olduk, Malatya'da olduk ve vatandaşlarımızın yarasını sarmak için orada gece gündüz mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. Gittik onların acılarına üzüntülerine ortak olduk. O acıların bir an önce dindirebilmeleri amacıyla projelerimizi başlattık. Depremin üzerinden 11 ay geçti 8 bin konutu bitirdik vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah bu 20 bin konutu da etaplar halinde bitirip teslim edeceğiz. Hem yerinde yapıyoruz hem de vatandaşlarımızın rızasını alıyoruz hem de deprem üzerinden bir yıl geçmeden bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Biz her yerde vatandaşlarımızla birlikte olduk” dedi.

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