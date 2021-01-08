Bakan Kurum: İklim Kanunu hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atacağız (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: İklim Kanunu hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atacağız (2)

DHA

Bakan Kurum: İklim Kanunu hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atacağız (2)


TEKİRDAĞ'IN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Ereğlisi ilçesindeki ziyaretlerinin ardından il merkezine geçerek, kentsel dönüşüme girmesi planlanan mahallelerde incelemede bulundu. Tekirdağ Valiliği'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni yılın ilk ziyaretinin Ordu'ya, ardından da Tekirdağ'a yaptığını belirten Kurum, "Son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tekirdağ'da eğitimden sağlığa, sanayiden çevre ve şehircilik alanına kadar hemen hemen bütün alanlarda 23 milyarı aşkın yatırım gerçekleştirdik. 5 milyarı da çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlar oldu. Hız kesmeden 18 yıldır olduğu gibi yine yatırımlarımıza olağanca hızıyla devam ediyoruz. İstişarelerimizi vatandaşlarımızla birlikte yapmak, bir masa etrafında toplanıp yine aynı masa etrafında karar almak suretiyle bugün Tekirdağ'ımız için, Tekirdağ'ımızın geleceği için 2023'e, 2053'e, 2071'e giden yolda daha güçlü bir Tekirdağ için istişarelerimizi yaptık, kararlarımızı aldık" dedi.
'TEKİRDAĞ DEPREM ACILARI YAŞADI'
Bakanlığını ilgilendiren konuların başında deprem geldiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Depremle ilgili mücadele geliyor. Tekirdağ'ımız da bu noktada hakikaten büyük acılar yaşadı. 1912 Şarköy depreminde 2 bin 600 vatandaşımızı kaybettik. Ve Tekirdağ'ımız Marmara depremlerinde olsun, bölgeye yakın depremlerde olsun hep birinci derece deprem bölgesi içerisinde olması hasebiyle depremi çok yakından hissetti, acılarını yaşadı. İstiyoruz ki biz Türkiye'mizin hiçbir yerinde aynı acıları bir daha yaşamayalım ve şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirelim. Bu çerçevede de bugün ana gündem maddemiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü oldu. Bugün Çorlu'dan başlamak üzere Marmara Ereğlisi'nde, Süleymanpaşa'mızda, Kapaklı'da, Hayrabolu'da, bütün ilçelerimizde yapılması gereken kentsel dönüşüm projelerini, deprem dönüşüm projelerini hep birlikte istişare ettik ve bu çerçevede de inşallah hızlı bir şekilde hazırlanan kentsel dönüşüm master planları çerçevesinde deprem dönüşümünü ilimizin her noktasında, Süleymanpaşa'mızda, Tekirdağ'da yapmak istiyoruz. İnşallah Tekirdağ'ımızı güçlü sanayisiyle, tarımıyla, ekonomisiyle, yeşil doğal alanlarıyla çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir Tekirdağ yapmak için gayretlerimizi gecegündüz sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
'SANAYİ SİTELERİNİ ŞEHRİN DIŞINA TAŞIYORUZ'
Bakan Kurum, Tekirdağ'da 200 bin bina bulunduğunu belirterek, "200 bin binamızı incelediğiniz zaman yüzde 60 binamız 2000 yılı öncesi yapılmış yapılar. Yani 99 yönetmeliği sonrası yapılmış yapılar. Bu yapıların da büyük bir kısmı risk içerisinde. Tabii risk durumlarına baktığınızda acil veya öncelikli olanlar yine orta riskli, az riskli olanlar şeklinde sıralandırılabilir. Bu çerçevede bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişarelerde bulunduk. Kendisine de bakanlığımızın tüm kentsel dönüşüm alanlarında her türlü desteği vereceğini, gerek maddi gerek teknik olarak Tekirdağ'da, Tekirdağlı vatandaşlarımızın yanında olduğunu söyledik, ifade ettik. Ve bunu sizler aracılığıyla da tekrar söylemek, ifade etmek isterim. Bu kapsamda hakikaten şehrin içinde köhneleşmiş, artık şehre tam anlamıyla hizmet veremeyen, hem gelen vatandaşlımıza hem oradaki esnafımıza artık külfet olmuş, ihtiyaçlarını giderememiş eski sanayi alanımız var. Yaklaşık 40 bin metrekarelik sanayi alanında 200'e yakın tesisimiz var, sanayi sitemiz var. Bu sanayi sitelerini şehrin dışındaki Karadeniz Mahallesi'nde belirlediğimiz 148 bin metrekarelik alana taşıyoruz. Bu çerçevede 400 sanayi sitesini inşallah Karadeniz Mahallesi'nde belirlediğimiz alana inşasını gerçekleştiriyor olacağız. İnşaatı bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle yapacak. Burada vatandaşımızın eski sanayi alanındaki değeri neyse değerinin karşılığında Karadeniz Mahallesi'nde yapacağımız yerlerden hem oradaki dükkan sahiplerine hem de kiracı esnafımıza şehrin içindeki sanayi sitesini taşımak suretiyle destek olacağız" dedi.
'CHP ZİHNİYETİNE YAKIŞAN İFADE'
Bir gazetecinin CHP heyetinin Elazığ'a depremle ilgili ziyaretindeki açıklamalarının sorulması üzerine Kurum, şunları söyledi:
"Ben milletvekillerimizin Elazığ'a gitmesinden memnuniyet duyarım. Depremle ilgili, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla ilgilenmesinden dolayı mutluluk duyarım. Tabii kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm siyaset üstü bir meseledir deyip de gidip otobüsün üstünde 'biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi de tamamen CHP zihniyetine yakışır bir ifade olmuştur. Depremden 11 ay sonra gidip siz deprem sürecinde vatandaşın ne ihtiyacı varmış, ne problemi varmış deyip bakmayıp 11 ay sonra gelip orada 'biz sizi uyarmaya geldik, kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi tamamen CHP zihniyetine yakışan bir ifadedir. Hani bir söz vardır 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' Bunların tarlada izi yok. Bunların yapılmış, inşa edilmiş, taş üstüne taş koymuş bir durumları da yok. Şimdi sen geliyorsun depremden 11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, orada ne acılar, ne üzüntüler çekildiğini bilmeden gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek. Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gelip burada boş laflar etmeyesin."DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2021-01-08 21:32:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: “Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gidip boş laflar etmeyesin”
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gidip ...
Bakan Kurum: "Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarıyılda hazırlayıp, çevremizi koruyacak adımları da atacağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çorlu Millet Bahçesi inşaatını inceledi Bakan Kurum’dan İklim Kanunu açıklaması
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk ...
Bakan Kurum: İlklim Kanunu hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atacağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: İlklim Kanunu hazırlayıp çevremizi, ...
Eğitilebilen kaya kartalı yaralı halde bulundu
YEREL HABERLER Eğitilebilen kaya kartalı yaralı halde bulundu
Esnafa dezenfeksiyon hizmeti
YEREL HABERLER Esnafa dezenfeksiyon hizmeti
Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını bile çaldılar: 4 tutuklama 1 gün evinden ayrıldı, döndüğünde evini soyup soğana çevrilmiş halde buldu
YEREL HABERLER Evi soyup soğana çevirdiler yetmedi, tuvalet kapısını ...
Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek
YEREL HABERLER Ergene'de yüzlerce sofraya sıcak yemek
Belediyeden kamu kurumlarına destek
YEREL HABERLER Belediyeden kamu kurumlarına destek
Ergene'de belediye kiracılarına yüzde 90 indirim
YEREL HABERLER Ergene'de belediye kiracılarına yüzde 90 indirim
Tekirdağ’da ekili alanlarda kesik sineği zararı Erken ekim yapılan alanlarda zarar var
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ekili alanlarda kesik sineği zararı Erken ...
358 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 358 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 milyon TL ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çevreyi kirleten 120 tesise toplam 10 ...
Göçmenleri aracın bagajına gizlemişler
YEREL HABERLER Göçmenleri aracın bagajına gizlemişler
Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda sona doğru
YEREL HABERLER Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda sona doğru
Çiftlikte çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çiftlikte çıkan yangın korkuttu
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı: 10 milyon 283 bin lira ceza 2020’de çevreyi kirleten tesislere 10 milyon 283 bin lira ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere ceza yağdı: 10 ...
Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğindeki çalışmalar tamamlanıyor
YEREL HABERLER Kurtçeşme Çanakkale Şehitliğindeki çalışmalar ...
Hırsızlar parktaki oyuncak grubunu talan etti
YEREL HABERLER Hırsızlar parktaki oyuncak grubunu talan etti
At arabasıyla 4 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER At arabasıyla 4 ton demir çaldığı iddia edilen ...
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Cami imamının LPG’li otomobili alev topuna döndü
YEREL HABERLER Cami imamının LPG’li otomobili alev topuna döndü
Ergene’de yeni hijyen noktaları oluşturuldu
YEREL HABERLER Ergene’de yeni hijyen noktaları oluşturuldu
AK Parti’den esnaf ve vatandaşa maske
YEREL HABERLER AK Parti’den esnaf ve vatandaşa maske
Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı
YEREL HABERLER Ergene'de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı