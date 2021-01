Bakan Kurum: İklim Kanunu hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları atacağız (2)

TEKİRDAĞ'IN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MASAYA YATIRILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Ereğlisi ilçesindeki ziyaretlerinin ardından il merkezine geçerek, kentsel dönüşüme girmesi planlanan mahallelerde incelemede bulundu. Tekirdağ Valiliği'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Kurum, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni yılın ilk ziyaretinin Ordu'ya, ardından da Tekirdağ'a yaptığını belirten Kurum, "Son 18 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Tekirdağ'da eğitimden sağlığa, sanayiden çevre ve şehircilik alanına kadar hemen hemen bütün alanlarda 23 milyarı aşkın yatırım gerçekleştirdik. 5 milyarı da çevre ve şehircilik alanındaki yatırımlar oldu. Hız kesmeden 18 yıldır olduğu gibi yine yatırımlarımıza olağanca hızıyla devam ediyoruz. İstişarelerimizi vatandaşlarımızla birlikte yapmak, bir masa etrafında toplanıp yine aynı masa etrafında karar almak suretiyle bugün Tekirdağ'ımız için, Tekirdağ'ımızın geleceği için 2023'e, 2053'e, 2071'e giden yolda daha güçlü bir Tekirdağ için istişarelerimizi yaptık, kararlarımızı aldık" dedi.

'TEKİRDAĞ DEPREM ACILARI YAŞADI'

Bakanlığını ilgilendiren konuların başında deprem geldiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Depremle ilgili mücadele geliyor. Tekirdağ'ımız da bu noktada hakikaten büyük acılar yaşadı. 1912 Şarköy depreminde 2 bin 600 vatandaşımızı kaybettik. Ve Tekirdağ'ımız Marmara depremlerinde olsun, bölgeye yakın depremlerde olsun hep birinci derece deprem bölgesi içerisinde olması hasebiyle depremi çok yakından hissetti, acılarını yaşadı. İstiyoruz ki biz Türkiye'mizin hiçbir yerinde aynı acıları bir daha yaşamayalım ve şehirlerimizi depreme hazırlıklı hale getirelim. Bu çerçevede de bugün ana gündem maddemiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü oldu. Bugün Çorlu'dan başlamak üzere Marmara Ereğlisi'nde, Süleymanpaşa'mızda, Kapaklı'da, Hayrabolu'da, bütün ilçelerimizde yapılması gereken kentsel dönüşüm projelerini, deprem dönüşüm projelerini hep birlikte istişare ettik ve bu çerçevede de inşallah hızlı bir şekilde hazırlanan kentsel dönüşüm master planları çerçevesinde deprem dönüşümünü ilimizin her noktasında, Süleymanpaşa'mızda, Tekirdağ'da yapmak istiyoruz. İnşallah Tekirdağ'ımızı güçlü sanayisiyle, tarımıyla, ekonomisiyle, yeşil doğal alanlarıyla çok daha güzel, çok daha yaşanabilir bir Tekirdağ yapmak için gayretlerimizi gecegündüz sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'SANAYİ SİTELERİNİ ŞEHRİN DIŞINA TAŞIYORUZ'

Bakan Kurum, Tekirdağ'da 200 bin bina bulunduğunu belirterek, "200 bin binamızı incelediğiniz zaman yüzde 60 binamız 2000 yılı öncesi yapılmış yapılar. Yani 99 yönetmeliği sonrası yapılmış yapılar. Bu yapıların da büyük bir kısmı risk içerisinde. Tabii risk durumlarına baktığınızda acil veya öncelikli olanlar yine orta riskli, az riskli olanlar şeklinde sıralandırılabilir. Bu çerçevede bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişarelerde bulunduk. Kendisine de bakanlığımızın tüm kentsel dönüşüm alanlarında her türlü desteği vereceğini, gerek maddi gerek teknik olarak Tekirdağ'da, Tekirdağlı vatandaşlarımızın yanında olduğunu söyledik, ifade ettik. Ve bunu sizler aracılığıyla da tekrar söylemek, ifade etmek isterim. Bu kapsamda hakikaten şehrin içinde köhneleşmiş, artık şehre tam anlamıyla hizmet veremeyen, hem gelen vatandaşlımıza hem oradaki esnafımıza artık külfet olmuş, ihtiyaçlarını giderememiş eski sanayi alanımız var. Yaklaşık 40 bin metrekarelik sanayi alanında 200'e yakın tesisimiz var, sanayi sitemiz var. Bu sanayi sitelerini şehrin dışındaki Karadeniz Mahallesi'nde belirlediğimiz 148 bin metrekarelik alana taşıyoruz. Bu çerçevede 400 sanayi sitesini inşallah Karadeniz Mahallesi'nde belirlediğimiz alana inşasını gerçekleştiriyor olacağız. İnşaatı bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle yapacak. Burada vatandaşımızın eski sanayi alanındaki değeri neyse değerinin karşılığında Karadeniz Mahallesi'nde yapacağımız yerlerden hem oradaki dükkan sahiplerine hem de kiracı esnafımıza şehrin içindeki sanayi sitesini taşımak suretiyle destek olacağız" dedi.

'CHP ZİHNİYETİNE YAKIŞAN İFADE'

Bir gazetecinin CHP heyetinin Elazığ'a depremle ilgili ziyaretindeki açıklamalarının sorulması üzerine Kurum, şunları söyledi:

"Ben milletvekillerimizin Elazığ'a gitmesinden memnuniyet duyarım. Depremle ilgili, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla ilgilenmesinden dolayı mutluluk duyarım. Tabii kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm siyaset üstü bir meseledir deyip de gidip otobüsün üstünde 'biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi de tamamen CHP zihniyetine yakışır bir ifade olmuştur. Depremden 11 ay sonra gidip siz deprem sürecinde vatandaşın ne ihtiyacı varmış, ne problemi varmış deyip bakmayıp 11 ay sonra gelip orada 'biz sizi uyarmaya geldik, kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi tamamen CHP zihniyetine yakışan bir ifadedir. Hani bir söz vardır 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.' Bunların tarlada izi yok. Bunların yapılmış, inşa edilmiş, taş üstüne taş koymuş bir durumları da yok. Şimdi sen geliyorsun depremden 11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, orada ne acılar, ne üzüntüler çekildiğini bilmeden gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek. Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gelip burada boş laflar etmeyesin."DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2021-01-08 21:32:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.