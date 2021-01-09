Malkara'da 165 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ Malkara’da kaçak içki sattığı tespit edilen şüpheliler, araçlarıyla kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ekipleri, Malkara İlçe Jandarma ekiplerinde de desteğiyle Malkara Keşan yolu üzerinde iki otomobili durdurdu. Yapılan aramada 165 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 4 şüphelinin bulunduğu araçlardaki kaçak içkilere el konuldu.
Kaçak içki sattıkları tespit edilen E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şahıs hakkında soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.