Tekirdağ'da 165 şişe sahte viski ele geçirildi: 4 gözaltı



Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'n Malkara ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 araçta yaptığı aramada 165 şişe sahte viski ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutalığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki satışı yapıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları çalışma sonunda sahte içki satan şüphelilerin E.G., F.K., C.Ç. ve M.G. olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu 2 araç, ekipler tarafından durduruldı. Araçlarda yapılan aramada 165 şişe sahte viski ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-01-09 11:36:50



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