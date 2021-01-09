Trakya’da etkisini gösteren yağış heyecana neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış kentte heyecana neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çeşitli uyarılarının ardından Trakya’da beklenen yağış etkisini gösterdi. Edirne Kırklareli ve Tekirdağ’da başlayan yağış, kısıtlama nedeniyle bu seferde boş sokakları yıkadı. Trakya’daki barajların kurumaya yüz tutması ve son zamanlarda medyada yer alan kuraklık haberi üzerine Trakya genelinde etkili olan yağış vatandaşlar arasında da heyecana neden oldu.

Yağışla birlikte Tekirdağ sokakları arasında su birikintileri oluştu.

Sokakta balık satışı yapan Taner İbişim isimli esnaf, yağışla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah bu yağmurun daha şiddetli yağmasını bekliyoruz. İçmeye suyu bulunmayacak diyoruz. Allah bilir ama şuanda durum kötüymüş. Öyle söylüyorlar. Bu yağışı bekliyorduk ama bu yetmez daha fazla ve şiddetli yağış bekliyoruz. Uzun süre yağacak bir yağış bekliyoruz. Çok sevindik uzun zamandır yağmur görmüyorduk. Tarlalarımız, barajlarımız için bu yağışı bekliyorduk. Bizim için iyi bir şey ama Yetersiz” dedi.

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