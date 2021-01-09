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Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kaza, mobesede

DHA

Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kaza, mobesede


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yekta T., ağır yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesi İstanbul kara yolunun 23´üncü kilometresinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.K.´nin kullandığı 34 GG 3722 plakalı kamyona, arkadan gelen Yekta T., yönetimindeki 52 EC 244 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracında sıkışan Yekta T., kurtarıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, kamyon sürücüsü A.K.´nin ifadesine başvurdu.
Mobese kameralarına yansıyan kazanın Yekta T.´nin cep telefonuyla ilgilendiği sırada meydana geldiği öne sürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-01-09 17:26:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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