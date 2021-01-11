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Karantinada aileleri bir araya getiren yapboz satışları arttı

DHA

Karantinada aileleri bir araya getiren yapboz satışları arttı


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)TÜRKİYE Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, pandemi döneminde vatandaşların evlerine kapanmasıyla oyuncak sektörünün hareketlendiğini belirterek, "Pandemi sürecinde daha çok ön plana çıkan grup oyunları, yapbozlar oldu. Satış oranı ülkemizde yaklaşık yüzde 60'ı buldu. Bu dönemde, aileyle oynandığı için iletişimi de kuvvetlendirdi. Bu da grup oyunlarının satışını olumlu etkiledi" dedi.TOY-KOOP Başkan Ender Mıcık, pandemi döneminde oyuncak satışında önemli artış yaşandığını belirtti. Ender Mıcık, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme şansı bulan ebeveynlerin, bu süreci değerlendirebilmek için puzzle gibi yapboz tarzı eğitici oyuncaklara yöneldiklerini söyledi. Ender Mıcık, Pandemi döneminde ailelerin, evde çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri nedeniyle eğitici oyuncaklara yöneldiklerini dile getirerek, "Yapboz tarzı öne çıktı. Satış oranı ülkemizde yaklaşık yüzde 60'ı buldu. Bunun da sebebi ailenin bir arada olması. Bu tür oyunlar, bir arada iletişimi daha çok kuvvetlendirdi. Biz biraz oyuncak sektörü olarak bu sürece, hazırlıksız yakalandık. Grup oyunlarının dönemi daha çok kış aylarında gerçekleşirdi. Bir de buna pandemi eklenince oyuncak sektöründe yapbozlar önemli oranda pay sahibi oldu" dedi. 
'2020 YILINDA TÜRK OYUNCAKLARI DAHA FAZLAYDI'
Mıcık, 2020 yılında oyuncak sektöründe büyük bir çıkış olduğunu belirterek, "Sektör açısından pandeminin Çin'de başlaması ile beraber oradaki üretimde biraz sıkıntı başladı. Bununla alakalı da ithalat yavaşladı. İçeride ise imalat çok hızlı bir şekilde yükseldi. Artık gece mesaileriyle ürün yetiştirmeye çalışıldı. Yerli üretici, açısından 2020 yılı verimli geçti ve sektörde çok yeni ürünler çıkmaya başladı. Pazar payının raf oranı eskiden yüzde 8 civarındaydı. Şuan marketlerde, mağazalarda yüzde 30-40'lara kadar pazar payı, yerli oyuncak sektörünün oldu. Bu açıdan aslında bir avantaj sağladık. Çünkü ihracatta katma değerli ürün üretemediğimizden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. İhracatta yaşanan bir diğer sıkıntımız da katma değerli ürün üretirken getirdiğimiz aksam ve yedek parçalardan alınan yüksek vergiler. Fakat bütün bu olumsuzlukları, 2020´de iç piyasada yerli oyuncak tüketiminin artmasıyla giderdik. Ayrıca dışardan aldığımız aksam ve yedek parça, kumandalı arabalar, pilli piyanolar, tabancalar yani aklınıza ne gelirse Türkiye'de yapıyoruz" diyor.
PANDEMİDE İTHAL OYUNCAK AZALADI
Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, pandemi sürecinin sektörde ithal oyuncak oranını azda olsa azaltıp yerli üretimi artırdığına dikkat çekerek şunları anlattı: "2019 yılında ithalat yaklaşık 500 milyon dolardan 180 milyon dolara düştü. Bu oran  2020'de 100 milyon dolar civarına inmiş olabilir. Pazar şuanda yüzde 20-30 küçülmesine rağmen; sektör ayakta olduğuna göre demek ki iç piyasada üretilen ürünler, piyasayı öyle veya böyle bir şekilde tatmin ediyor. Pazarda güçlü şekilde kalanlar ise ithalatçı olan uluslararası firmalar. Bunlar da pazardaki yüksek paylarını televizyon reklamları üzerinden daha çok ürün satarak korumaya devam ediyor".DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-01-11 09:32:43

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